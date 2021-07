Dead Space : un énorme indice annonce son retour, une annonce fin juillet ?

Dead Space sur le point de revenir ? – Crédit : Electronic Arts

Dead Space a été une agréable surprise à sa sortie. Alors que Resident Evil s’embourbe dans l’action, Visceral Games redonne ses lettres de noblesse au survival horror Mais Electronic Arts est passé par là avec sa politique du rendement. Dead Space s’est donc orienté vers l’action au détriment de l’atmosphère pesante qui a fait son succès. L’entreprise a ensuite fermé Visceral Games et depuis 2011, la franchise est enterrée. Avec l’évolution des technologies, la sortie des Xbox Series X et PS5, beaucoup espèrent un retour. Il semblerait qu’Electronic Arts soit sur le point de ressusciter Dead Space selon un gros indice repéré sur YouTube…

La chaîne YouTube de Dead Space ressuscitée

Dead Space donne très peu de nouvelles. La dernière en date ? Son scénariste va signer un survival horror pour la PS5. Et aujourd’hui, plusieurs internautes ont repéré que la chaîne YouTube officielle de Dead Space a été mise à jour. Une première depuis des années suggérant une annonce à venir. Pour rappel, la franchise s’est terminée en 2013 avec Dead Space 3. Depuis, les joueurs ne cessent de réclamer un nouvel opus.

Avec la nouvelle génération de consoles, Dead Space a le potentiel d’être plus effrayante que jamais. Il faut dire que si Resident Evil 7, Resident Evil Village et les remakes des épisodes 2 et 3 sont des succès, la licence de Capcom s’est aussi égarée dans l’action. Comme Dead Space. Depuis, Resident Evil a su revenir avec une nouvelle formule. Beaucoup n’en espèrent pas moins pour l’univers imaginé par Visceral Games (bien que le studio soit fermé depuis 2017).

Un EA Play Live prévu pour le 22 juillet

Si Dead Space venait à être relancé, qu’en serait-il de la trame ? Electronic Arts a entre les mains un vaste univers et des joueurs prêts à replonger dedans. Le studio chargé du développement aura le choix d’un redémarrage, conservant les éléments des trois précédents jeux, ou un reboot.

Rappelons qu’un EA Play Live est prévu pour le 22 juillet prochain. Electronic Arts pourrait bien présenter un nouveau Dead Space. Et donc mettre sa chaîne YouTube à jour pour planifier la mise en ligne d’un… trailer ?

