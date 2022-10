Deadpool 3 : Hugh Jackman célèbre l’anniversaire de Ryan Reynolds avec une citation de Wolverine

Hugh Jackman fait un clin d’œil à son ami Ryan Reynolds © Hugh Jackman, Twitter

Hugh Jackman s’est rendu sur les réseaux sociaux ce dimanche pour souhaiter à son ami Ryan Reynolds un joyeux anniversaire. Chantant pour Reynolds devant un message mettant en vedette l’ancien élève de Green Lantern, Jackman termine la vidéo avec l’une des citations les plus emblématiques de son personnage, Wolverine.

Un petit clin d’œil pour Deadpool 3

La vidéo, de quelques secondes, montre Hugh Jackman en train d’allumer une bougie sur un petit gâteau pour son ami, Ryan Reynolds. Après lui avoir souhaité un bon anniversaire, Hugh Jackman termine en citant Wolverine : « Je suis le meilleur dans ce que je fais. Mais ce que je fais le mieux n’est pas joli-joli » dit-il.

Mis à part le fait que Reynolds et Jackman sont impliqués, on sait encore peu de choses sur Deadpool 3, si ce n’est qu’il sortira le 4 septembre 2024. À la surprise générale, Ryan Reynolds avait utilisé son compte Twitter pour annoncer le film, il y a quelques semaines. L’occasion de dévoiler sa date de sortie, mais surtout le retour d’Hugh Jackman en tant que Logan. En plus d’officialiser la présence de Deadpool et de Wolverine dans le MCU, ce trailer contenait des références cachées.

Plus tard, Hugh Jackman avait publié une première photo de lui sur l’une de ses Story Instagram, où on le voyait s’entraîner pour son futur rôle, avec la mention « work in progress ». Shawn Levy dirigera Deadpool 3 à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese et Paul Wernick. Wendy et Lizzie Molyneux ont déjà travaillé sur le scénario du film. D’ailleurs, un crossover entre Deadpool et Stranger Things a aussi récemment été confirmé.