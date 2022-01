Découverte d’un énorme « dragon des mers », les scénarios alternatifs d’Indiana Jones 3, un set LEGO Zelda bientôt sur les étals ?, c’est le récap’

Des chercheurs ont mis au jour un fossile d’un énorme « dragon des mers », Indiana Jones ne devait pas être centré sur le Graal initialement, vers une commercialisation d’un set LEGO Breath of the Wild. Voici le récap’ !

Un « dragon des mers » avec un crâne lourd d’une tonne

Outre-Manche, des chercheurs ont fait une sacré découverte. À savoir un fossile de « dragon des mers » aux proportions gargantuesques. Datant de 180 millions d’années, cet ichtyosaure mesure 10 mètres et son crâne affiche une tonne sur la balance. « C’est l’une des plus grandes découvertes de l’histoire paléontologique britannique », précise le paléontologue Dean Lomax.

Voici à quoi ressemble la bête – Crédit : Anglian Waters

Indiana Jones 3 : les scénarios initialement envisagés

Dans Indiana Jones 3, l’aventurier part sur les traces du Graal, accompagné de son père. Pour l’anecdote, d’autres scénarios diamétralement différents avaient pendant un temps été envisagés. Le premier mettait en scène Indy dans un château en scène écossais. Le second plongeait l’archéologue dans la légendaire cité perdue du Roi des Singes, avec à la clé un combat acharné contre des nazis et des… gorilles.

Indiana Jones 3 : la scène mythique du side-car – Crédit : Paramount Pictures

LEGO : ce set Zelda Breath of the Wild pourrait devenir réalité

Un château d’Hyrule très bien conçu a obtenu les 10 000 votes sur la plateforme LEGO Ideas. Soit le palier nécessaire pour être étudié de plus près par le « comité d’examen LEGO ». S’il reste évidemment encore des étapes avant une commercialisation éventuelle, les fans de Zelda Breath of the Wild en ont déjà l’eau à la bouche.

