Découverte : le nouveau casque Yamaha YH-L700A

Yahama a sorti son casque sans fil YH-L700A avec suppression du bruit et prise en charge audio 3D. Le modèle a été dévoilé pour la première fois le mois dernier avec une date de lancement en août. Le casque propose un mode 3D très poussé. Ce mode s’adapte à l’environnement de son porteur, optimisant l’écoute et permettant de suivre chaque son individuellement. La fonctionnalité favorise l’immersion, qu’il s’agisse d’un film, d’une vidéo ou d’un jeu vidéo.

Crédit : Yamaha

Question forme, le projet de Yamaha est à la fois sobre et ambitieux. Le casque est pliable, et est plus lourd que la moyenne (330g). Sous ses formes rectangulaires, l’appareil mêle tissu et coque de plastique dur.

Yamaha ou le perfectionnisme

Une touche très propre à Yamaha, l’Advanced Listening Care, adapte les fréquences jouées à une écoute à faible volume. Le casque, sans fil, s’équipe du Bluetooth 5 avec aptX Adaptative. Il prend donc en charge à Siri ainsi que l’Assistant Google sans problème. L’autonomie est ici poussée à 34 heures d’écoute. La fonction 3D quant à elle, promet de recréer ce que propose déjà Apple Music ou encore le Sony HT-A9 en offrant un son Dolby Atmos. Notons toutefois que cette fonction fait chuter l’autonomie à 11 heures.

Les utilisateurs peuvent activer la fonction ANC pour jouir d’un isolement acoustique complet. Mais si ceux-ci ont besoin d’entendre certains sont ambiants, pour par exemple jouir d’une plus grande sécurité en marchant dans la rue, le casque le permet. Grâce aux microphones internes, intégrés aux coussinets, le casque recalcule constamment sa prestation sonore en fonction de l’environnement et de sa propre position. En d’autres termes, peu importe la manière dont l’utilisateur place l’appareil sur ses oreilles, le casque réadapte ses sonorités pour offrir une expérience d’écoute précise et balancée.

Source : engadget