Dernier jour pour profiter du Xiaomi Band 6 à prix mini et d’autres offres chez AliExpress

Voir le Xiaomi Mi Band 6 chez AliExpress

AliExpress a décidé de vous faire plaisir à quelques jours de la rentrée scolaire. Depuis quelques jours, l’enseigne propose en effet des promos sur une large sélection de produits High Tech. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et c’est aussi le cas des promos AliExpress. Pour profiter des prix minis, vous devez en effet vous rendre sur le site avant demain matin, à 8h59 !

Pour vous faire gagner du temps, on a sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes et on commence ce Top 3 avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6. Avec le code BTSFR2, il est disponible pour à peine 26€ !

Pour ce prix tout mini, il propose un nombre de prestations impressionnant. Avec le Xiaomi Mi Band 6, vous profitez ainsi d’un large écran AMOLED de 1,56″ personnalisable avec des centaines de cadrans. Le bracelet propose 30 modes Sport et peut surveiller votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang (SPO2). Il est étanche jusqu’à 50m et propose une autonomie de 14 jours avec la charge magnétique.

Autre bonne nouvelle : il est vendu par la boutique officielle Xiaomi France sur AliExpress et est livré gratuitement en seulement 5 jours depuis la France métropolitaine.

Lenovo, Xiaomi : les tablettes sont à prix mini chez AliExpress

Pour ces dernières 24h de promotions, on a également trouvé 2 tablettes à prix mini : la Xiaomi Mi Pad 5 et la Lenovo P11.

Voir la Xiaomi Mi Pad 5 chez AliExpress

D’habitude à 327€, la tablette Xiaomi Mi Pad 5 est en ce moment proposée par AliExpress à seulement 288€ grâce au code promo SDPFR10.

Avec AliExpress, vous économisez ainsi 39€ et vous profitez d’une tablette avec d’excellentes performances et une autonomie très longue durée. Elle est parfaite pour le gaming et le streaming et peut vous accompagner dans tous vos voyages. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

6Go de RAM

256Go de stockage SSD

Un processeur Snapdragon 860

Une fréquence de rafraîchissement de 120Hz

Une batterie de 8720mAh

Voir la Lenovo Tab P11 chez AliExpress

Vous cherchez une tablette encore moins chère ? AliExpress vous propose la Lenovo Tab P11 pour seulement 150€, contre 165€ habituellement, grâce au code OWFR15.

Très qualitative, surtout pour son prix mini, la Lenovo Tab P11 est sous Android 10. Elle offre un écran de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200. Performante, elle est dotée de 4Go de RAM et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 rare dans une tablette de cette gamme de prix. On félicite aussi son capteur frontal de 8Mp, son capteur arrière de 13Mp et sa batterie ultra longue durée de 7700mAh.

Les deux tablettes sont livrées depuis la France métropolitaine en moins de 5 jours.