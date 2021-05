Dernier jour pour profiter d’un forfait 5Go à moins de 5€ par mois chez Bouygues Telecom

Jusqu’à ce soir, vous pouvez profiter d’un forfait Very B&you avec 5Go d’Internet mobile pour moins de 5 euros par mois. Découvrez tous les détails de cette offre dans cet article.

Vous êtes à la recherche d’un forfait à petit prix avec une belle enveloppe de data ? Nous avons trouvé pour vous l’offre parfaite : le forfait B&You 5Go à seulement 4,99€/mois, sans engagement.

En souscrivant à cette offre, vous pouvez bénéficier de 5Go d’Internet mobile et des appels et SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine. En prime, Bouygues Telecom vous offre également un abonnement de 2 mois à la plateforme de streaming musical Spotify Premium. De quoi profiter de votre offre mobile sans vous poser de questions, et ce, sans vous ruiner !

Mais attention, cette offre n’est disponible que jusqu’à ce soir, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. Alors rendez-vous vite sur le site de Bouygues Telecom.

Deux autres offres Very B&You : 60Go et 100Go à petit prix

Vous pouvez également profiter aujourd’hui de deux offres Very B&You exceptionnelles : le forfait 60Go et le forfait 100Go.

À 11,99€/mois, sans engagement, le forfait Very B&You 60Go inclus :

60Go d’Internet mobile, dont 10Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités.

À 13,99€/mois, sans engagement, le forfait Very B&You 100Go inclus :

100Go d’Internet mobile, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités.

Un abonnement de 2 mois à Spotify Premium est, de plus, inclus dans chacune de ces offres.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.