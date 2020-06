Dernier train pour Busan, Peninsula : nouvelle bande-annonce pour la suite du film culte de zombies

Dernier train pour Busan, Penninsula vient de se dévoiler dans une deuxième bande-annonce et elle promet du lourd ! Au programme, des zombies voraces, de l’action, et encore de l’action.

Le film est réalisé par Yeon Sang-ho, qui a dirigé le célèbre premier opus. Dernier train pour Busan a rapporté 1,2 million de dollars au box-office américain. Après un tel succès, le public espère une suite encore plus réussie. Cette nouvelle bande-annonce explosive confirme en tout cas qu’on ne devrait pas s’ennuyer.

Crédit : Next Entertainment World / Well Go USA

Quatre ans après l’événement qui s’est déroulé dans le train KTX où nous avons vu Sok-woo et sa fille Soo-ahn lutter pour survivre, un groupe de soldats retourne sur les lieux du carnage, cette fois pour de l’argent. Dans la bande-annonce, un homme dit à l’équipe de repartir en Corée du Sud afin de rapporter une énorme somme d’argent, et leur promet « 2,5 millions de dollars chacun ». Malgré les dangers évidents que comprend ce retour sur des ruines remplies de zombies, le groupe décide de partir quand même. D’après la bande-annonce, les morts vivants ne seront malheureusement pas leurs seuls ennemis, puisqu’ils découvriront une bande de survivants peut-être encore plus dangereux.

Moins de drame et plus d’action

Comme pour le film précédent, la bande-annonce révèle des effets visuels et des scènes d’action incroyables. Les zombies sont rapides et féroces, semblables à ceux de World War Z. Le synopsis du film évoque l’histoire d’un ex-soldat qui a réussi à échapper aux hordes de zombies quatre ans plus tôt, et revient pour une mission que nous avons mentionnée plus haut. Comme la plupart des missions dans les films, les choses ne vont pas se passer comme prévu.

Dans l’ensemble, le film a l’air plutôt prometteur. Il semble toutefois plus axé sur l’action que le premier opus, qui oscillait habilement entre le drame et l’horreur.Train pour Busan, Peninsula avait toutefois été sélectionné au Festival de Cannes de cette année. S’il a sûrement pris une autre direction pour cette suite, le réalisateur Yeon Sang-Ho ne devrait donc pas nous décevoir. Le film sortira en France le 12 août prochain.

