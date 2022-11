Dernière semaine pour profiter des soldes du 11.11 avec Office 2021 à 13,22€ et Windows 10 à 6,11€

C’est le meilleur moment pour profiter d’un véritable système d’exploitation Windows et d’Office à prix mini avec les soldes du 11.11 chez Godeal24. C’est une grande période de promotions avec d’énormes réductions sur tous les logiciels PC populaires. Et le 11.11 ne dure pas qu’une journée : c’est un festival de shopping en ligne très populaire en Chine qui équivaut au Black Friday en occident. Avec les ventes du 11.11, vous pouvez économiser jusqu’à -90% !

Grâce à cette vente, vous pouvez profiter d’Office 2021 ne coûte que 25,11€, soit -90% par rapport au prix officiel chez Microsoft de 439,99€. Et si vous achetez plusieurs licences Office 2021, une licence peut vous revenir à seulement 13,22€. Si les nouveautés d’Office 2021 ne vous disent pas grand chose, vous pouvez aussi craquer pour Office 2019, disponible pour seulement 23,11€.

Godeal24 est une plateforme de vente de logiciels sûre qui vous permet d’acheter des clés d’activation de licences, puis de les télécharger sur le site officiel. Pour en profiter, il vous suffit ensuite d’activer le code d’activation et le logiciel dont vous profitez est 100% sûr et authentique. Aussi, que ce soit au moment de l’installation ou pendant votre utilisation, vous pouvez profiter d’un service client Godeal24 disponible 24h/24 et 7j/7. Et pour ceux qui souhaitent acheter des licences en gros, il suffit de se rendre à la rubrique « Business Wholesale » chez Godeal24 pour encore plus d’économies !

Les meilleures offres Godeal24 pour le 11.11

Parmi toutes les offres, vous pouvez par exemple profiter de Microsoft Office 2021 pour 13,22€ et ce n’est pas tout :

Windows 10 et Windows 11 sont aussi disponibles au meilleur prix :

Avec le code SGO62, vous profitez de -62% de réduction sur les offres ci-dessous :

Et avec le code SGO50, vous pouvez profiter des offres ci-dessous à moitié prix :

Voir plus d’offres

Et pour encore plus de logiciels informatiques :

Voir plus d’outils

Godeal24 est revendeur de logiciels Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs, qui vous permet de profiter du système d’exploitation Windows ou encore d’Office à prix mini, mais aussi d’outils informatiques comme la série IOBIT, le logiciel Ashampoo ou encore Disk Drill à prix cassé. Vous pouvez économiser jusqu’à -90% et toutes les licences sont garanties 100% originales et authentiques. Godeal24 connaît l’historique de chaque licence avant de les vendre et s’assure que l’utilisateur n’aura aucun problème. Les licences vendues par Godeal24 sont de plus considérées comme « à vie » : elles peuvent être utilisées sans restriction et elles seront mises à jour par Microsoft durant toute leur durée de vie.

Comment payer sa commande ?

Pour payer votre commande, accédez à la page de paiement et continuez votre route en tant qu’invité (ou créez un compte Godeal24). Remplissez ensuite vos informations de facturation.

Sélectionnez « CWALLETCO » et cliquez sur « continuer ».

Vérifiez ensuite le contenu de votre commande et cliquez sur « Passer la commande ».

Vous êtes ensuite redirigé vers une page qui vous demande de choisir votre méthode de paiement.

Finalement, vous pouvez choisir d’utiliser Paypal comme solution de paiement.

Godeal24 est un site fiable qui jouit d’une très bonne réputation en ligne. Il profite notamment de 98% d’avis positifs sur le site Trustpilot. Parmi les avantages du site Internet, on compte ses prix mini, mais aussi la variété de son catalogue et sa livraison numérique et rapide. Vous recevez en effet vos logiciels directement sur votre adresse mail quelques minutes après votre commande.

En prime, Godeal24 vous propose un support disponible 24h/24 et 7j/7 via une adresse email : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.