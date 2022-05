Derniers jours pour profiter de 100Go à moins de 13€ chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 18 mai prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose ses forfaits mobiles à prix mini ! Pendant encore quelques heures, vous pouvez ainsi faire le plein de gigas pour un prix mini.

Parmi toutes les offres, la meilleure est sans nul doute le forfait 100Go à moins de 13€/mois. Le forfait Very B&You est disponible à seulement 12,99€/mois, et ce, sans engagement et à vie.

Le forfait inclut :

100Go d’Internet mobile en France métropolitaine, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Jusqu’à 200Go pour moins de 15€ et un forfait à moins de 5€

Bouygues Telecom ne se contente pas de casser le prix d’un de ses forfaits. L’opérateur vous propose en effet deux autres forfaits à prix mini : le forfait Very B&You 5Go et le forfait Very B&You 200Go.

Pour seulement 4,99€/mois, sans engagement, vous pouvez ainsi profiter de l’offre Very&You 5Go et des services suivants :

5Go d’Internet mobile depuis la France métropolitaine, l’Europe et les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Vous avez besoin de beaucoup d’Internet mobile ? Bouygues vous propose le forfait Very B&You 200Go pour seulement 14,99€/mois, sans engagement. L’offre inclut :

200Go d’Internet mobile dont 20Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Les tarifs de ces offres sont garantis à vie. Ils n’augmenteront donc pas après un an d’abonnement. Si vous êtes intéressé, rendez-vous vite sur le site de Bouygues Telecom.

Avec Bouygues Telecom, vous profitez d’une large enveloppe de données mobiles à prix cassé, mais aussi d’un réseau 4G de qualité qui a déjà séduit 9 clients sur 10. L’opérateur propose également un service client réactif et des prix bas toute l’année.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.