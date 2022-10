Des aspirateurs robot et balai à prix mini chez AliExpress pour le Single’s Day

Pour le Single’s Day, AliExpress fait fort et casse le prix d’une large sélection d’aspirateurs balai et robot. Jusqu’à -90% de réduction et une multitude de codes promo : on vous dit tout sur l’événement de l’année chez AliExpress.

Préparez-vous dès maintenant pour le Single’s Day qui commence demain matin chez AliExpress. A partir du 1er novembre à 9h jusqu’au 13 novembre (inclus), AliExpress célèbre en effet sa période de promotions la plus importante de l’année avec des réductions jusqu’à -90% sur une large sélection de produits. Mais ce n’est pas tout !

-90% de réduction + une multitude de cadeaux pour le Single’s Day AliExpress

Pour tout achat réalisé chez AliExpress pendant le Single’s Day avant le 4 novembre à 7h59, le site vous propose en effet 10% de cashback sur le montant total de vos achats. Cette offre n’est cependant valable que depuis l’application AliExpress. Elle est également limitée à 10€ de cashback par personne.

Aussi, AliExpress vous propose plusieurs codes promo pendant toute la période du Single’s Day afin de faire baisser encore plus les prix de ses produits. Vous pouvez ainsi utiliser le code :

D11FR10 ou FR10 pour 10€ de remise dès 100€ d’achat.

D11FR20 ou FR20 pour 20€ de remise dès 200€ d’achat.

D11FR30 ou FR30 pour 30€ de remise dès 300€ d’achat.

Enfin, pour terminer en beauté cette liste d’offres exceptionnelles, AliExpress vous propose également de gagner de l’argent pour chacun de vos achats sur le site. Pendant le Single’s Day, l’enseigne vous propose ainsi de 3€ dès 25€ d’achat à 9€ dès 75€ d’achat, et ce, sans aucun code à inscrire lors de votre commande.

Aspirateur robot, balai, etc : notre top 6 des offres les plus intéressantes

Le Single’s Day chez AliExpress dure ainsi 13 jours au lieu d’un seul ! Il ne faudra cependant pas traîner : les meilleures affaires sont en effet souvent les plus rapides à disparaître et il serait dommage de rater une bonne occasion… C’est dans ce contexte que nous avons décidé de chercher dès maintenant les offres les plus intéressantes à saisir absolument dès demain matin et un rayon nous a particulièrement tapé dans l’oeil : le rayon des aspirateurs ! Dreame, Roborock, Tineco, etc. AliExpress vous propose de véritables pépites à prix mini.

Voir le Roborock S7 chez AliExpress

Avec le code SDXFR32, vous pouvez profiter de l’aspirateur robot Roborock S7 pour 333,15€ au lieu de 398,15€.

Très efficace, il propose un nettoyage sonique avec des vibrations jusqu’à 3000 fois par minute. Votre sol est ainsi propre et vous profitez d’une liberté totale pendant que votre aspirateur vous assure l’élimination totale de la saleté incrustée et de vos poussières. Il possède une serpillière à levage automatique et une brosse principale en caoutchouc avec une puissance d’aspiration de 2500Pa.

Voir le Robot Mi 2 Pro chez Aliexpress

Avec le code SDXFR31, vous pouvez aussi profiter de l’aspirateur robot Xiaomi Mi 2 Pro pour seulement 243€ au lieu de 269€.

Avec cet aspirateur, vous profitez d’une navigation optimale dans tout votre logement pour un nettoyage parfait de vos sols. Il propose une puissance d’aspiration de 3000Pa et une batterie de 5200mAh pour tenir pendant tout son nettoyage. Tout-en-un, il peut aspirer, mais aussi nettoyer grâce à une serpillière qui peut vibrer jusqu’à 10 000 fois par minute.

Voir le Roborock Dyad chez AliExpress

Avec le code SDXFR23, vous pouvez aussi profiter de l’aspirateur balai Roborock Dyad pour 209,32€ au lieu de 243,32€.

Clairement haut de gamme, cet aspirateur est tout-en-un. Il peut ainsi aspirer vos poussières, mais aussi nettoyer vos sols. Il remplace ainsi votre aspirateur et votre serpillière. Parmi ses avantages, on note sa tête de nettoyage agile, son capteur intelligent capable d’adapter sa force de nettoyage à la teneur de la tapche analysée ou encore la technologie DyadPower. C’est aussi le premier aspirateur laveur avec un multirouleaux à double moteur dans le monde entier.

Voir le Tineco Floor One S3 chez AliExpress

Avec le code SDXFR31, vous pouvez vous procurer le Tineco Floor One S3 pour seulement 249,16€ au lieu de 303,91€.

Egalement Tout-en-un, il nettoie et aspire, mais ce n’est pas tout ! Grâce à son capteur intelligent, il peut détecter les saletés sur votre sol et adapter l’eau ou la puissance d’aspiration afin d’être sûr de bien nettoyer vos sols sans rien gaspiller, ni batterie ni eau. Son autonomie est de 35 minute et il a été primé lors du CES 2020 et lors du RedDot Winner 2020.

Voir le Dreame D9 chez AliExpress

Avec le code DEALFR1, vous pouvez aussi profiter de l’aspirateur roboto Dreame D9 pour seulement 187,26€ au lieu de 226,26€.

Il propose la navigation Lidar, une puissance d’aspiration de 3000Pa, le balayage et nettoyage 2 en 1 et la compatibilité avec Alexa. En une seule commande vocale, vous pouvez ainsi lui demander d’aller nettoyer votre cuisine ou encore votre entrée et ensuite vaquer à vos occupations avant de retrouver votre logement propre et sain.

Voir le Tineco Pure One S12 chez AliExpress

Vous en voulez encore ? Avec le code SDXFR20, AliExpress vous propose l’aspirateur balai Tineco Pure One S12 Tango pour seulement 307,33€ au lieu de 385,27€.

Sans fil, il propose un nettoyage de votre logement plus profond, plus silencieux et plus rapide ! Il est doté d’un capteur intelligent iLoop et peut régler son nettoyage en fonction des tâches analysées. Il est également équipée d’une brosse électrique double, d’un filtre intelligent autonettoyant et du réglage automatique de l’aspiration. Dernier avantage, mais loin d’être des moindres, il vous tient au courant de son nettoyage et tous les éléments importants grâce à un écran LED.

Pour profiter de l’une de ces offres, rendez-vous dès demain matin chez AliExpress !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.