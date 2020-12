Des astronomes ont compté les cratères de la Lune avec une intelligence artificielle

Plus de 109 000 cratères inconnus ont été découverts sur la Lune grâce à une intelligence artificielle et aux données des orbiteurs lunaires chinois. Le nombre de cratères enregistrés est désormais plus d’une douzaine de fois supérieur à ce qu’il était auparavant.

L’étude a été menée par des scientifiques chinois, menés par Chen Yang, professeur associé de sciences de la Terre à l’université de Jilin en Chine.

Photo de la Lune prise par le télescope spatial Hubble – Crédit : Lick Observatory / ESA / Hubble

Le satellite naturel de la Terre a toujours fasciné l’humanité. Divers projets tels que celui de Metalysis en partenariat avec l’ESA, qui consiste à transformer la poussière de la Lune en oxygène, nous permettront peut-être d’y établir une colonie permanente. En octobre, la NASA a même confirmé la présence d’eau sur la Lune, ce qui pourrait révolutionner la conquête spatiale.

Les astronomes ont découvert 109 956 nouveaux cratères

Au total, ce sont 109 956 nouveaux cratères qui ont été découverts. Selon Chen Yang « les cratères sont les éléments les plus caractéristiques de la surface lunaire. Cela contraste fortement avec la surface de la Terre. Il est très difficile de retracer l’histoire des impacts des astéroïdes et des comètes sur la Terre au cours des 4 derniers milliards d’années. ». Néanmoins, d’autres scientifiques ont récemment pu déterminer que les extinctions massives se produisent tous les 27 millions d’années, et que celles-ci étaient souvent dues à des impacts d’astéroïdes.

Les cratères lunaires peuvent être très difficiles à identifier. En effet, leur taille et forme peut varier, et certains peuvent se chevaucher ou s’éroder au fil du temps. Il sera donc très compliqué d’obtenir un jour le nombre précis de cratères de la Lune.

Pour trouver les nouveaux cratères, Yang et son équipe ont utilisé une intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. L’intelligence artificielle a collecté les données de milliers d’autres cratères déjà identifiés pour apprendre à l’algorithme à en trouver de nouveaux. L’IA a ensuite travaillé sur les données recueillies par les orbiteurs lunaires Chang’e-1 et Chang’e-2 pour trouver les 109 956 nouveaux cratères. Les cratères identifiés mesureraient entre 1 km et 100 km de diamètre. Avec des instruments plus précis, les astronomes pourraient être capables de découvrir des cratères encore plus petits.

Source : popsci