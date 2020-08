Des bactéries résistantes aux radiations pourraient survivre au voyage vers Mars

Selon une nouvelle étude, un type de bactérie très résistant aux radiations et autres dangers environnementaux a survécu pendant trois ans à l’extérieur de la Station spatiale internationale.

La mission japonaise Tanpopo consistait à inclure des agrégats de bactéries Deinococcus séchées dans des plaques d’aluminium qui ont été placées dans des panneaux à l’extérieur de la station spatiale.

Crédit : SpaceX / Twitter

La nouvelle étude pourrait relancer le débat autour de la panspermie. L’hypothèse de la panspermie suggère que la vie a pu naître sur une autre planète, les bactéries voyageant dans l’espace, s’accrochant à un morceau de roche comme les astéroïdes, pour finalement faire un long voyage vers la Terre.

Des colonies de microbes d’au moins de 0.5 mm d’épaisseur, plus fines qu’une feuille de papier, seraient donc résistantes au froid extrême et aux niveaux élevés de radiation dans l’espace. Les chercheurs ont découvert que seules celles qui se trouvent à la surface de la colonie meurent. Elles se sacrifient et forment une couche protectrice pour les microbes restants en dessous.

Selon eux, une colonie de plus de 0,5 mm d’épaisseur aurait pu survivre pendant 45 ans sur l’ISS, et qu’une colonie de 1 mm d’épaisseur pourrait potentiellement survivre jusqu’à huit ans dans le vide de l’espace.

« Les résultats suggèrent que la Deinococcus radiorésistante pourrait survivre pendant le voyage de la Terre à Mars et vice versa, c’est-à-dire plusieurs mois ou années. », a déclaré le professeur Yamagishi.

Certaines bactéries pourraient s’inviter au voyage vers Mars

La peur qu’une mission sur Mars puisse rapporter des bactéries extraterrestres sur Terre semble donc plus que probable. SpaceX teste actuellement son SN6, le prototype de sa fusée Starlink qui pourrait permettre à l’humanité d’établir une colonie sur la planète rouge.

Suite à cette découverte, il est possible que des expéditions comme celle du rover Perseverance, dont vous pouvez suivre le voyage en temps réel, apportent des colonies de bactéries terriennes vers Mars. Récemment, ce sont les Émirats Arabes Unis et sa sonde Hope ainsi que la Chine et son rover Tianwen-1 qui se sont lancés dans conquête martienne.

Source : Frontiersin