Des créatures préhistoriques récemment découvertes portent le nom d’un personnage du Hobbit

Une recherche publiée dans le Journal of Systematic Palaeontology décrit la découverte de trois nouvelles espèces de créatures anciennes à l’aube des mammifères modernes, suggérant une évolution rapide immédiatement après l’extinction massive des dinosaures.

En effet, une analyse des fossiles suggère que ces créatures ont rapidement évolué après l’extinction des dinosaures, il y a environ 66 millions d’années. Les mammifères préhistoriques ont vraisemblablement vécu en Amérique du Nord quelques centaines de milliers d’années après la disparition des dinosaures de la surface de la Terre. Il s’agit donc du début de l’ère des mammifères terrestres d’Amérique du Nord de Puercan, soit environ les 328 000 premières années après l’extinction des dinosaures.

Les chercheurs ont ont nommées les nouvelles espèces « Miniconus jeanninae », « Conacodon hettingeri » et « Beornus honeyi ». Le nouveau groupe appartient à une collection diversifiée de mammifères placentaires appelés ongulés archaïques (ou condylarthes), ancêtres primitifs des mammifères à sabots actuels. Cette découverte intervient peu de temps après la découverte d’une nouvelle espèce de coléoptère vieille de 230 millions d’années dans une fiente de dinosaure fossilisée.

Les chercheurs ont nommé une espèce d’après un personnage du Hobbit

Beornus honeyi, en particulier, a été nommé en hommage au personnage du Hobbit, Beorn, en raison de l’apparence de ses molaires gonflées, même s’il n’avait que la taille d’un chat domestique. Souvenez-vous, Beorn était un homme solitaire qui vivait dans le bal d’Anduin et qui pouvait se transformer en ours. Au cours de la trilogie de films, il avait offert le gîte à Thorin et à ses compagnons durant leur voyage vers la Montagne solitaire.

Les deux autres animaux étaient légèrement plus petits, mais toujours relativement grands par rapport aux mammifères qui peuplaient l’Amérique du Nord en même temps que les dinosaures et avaient à peu près la taille d’une souris ou d’un rat.

Les plus grandes molaires de Beornus mesuraient environ 8 millimètres de long. Ces dents leur auraient permis d’adopter un mode de vie omnivore, les aidant à mâcher de la viande ainsi que des plantes coriaces, mais il est possible qu’ils aient été de simples mangeurs de plantes.

Source : cnet