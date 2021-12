Des devoirs corrigés et notés par Elon Musk en 1995 se sont vendus pour 7 753 $ aux enchères

Un ancien étudiant de l’université de Pennsylvanie, Brian Thomas, a retrouvé ses anciens devoirs et papiers d’un cours intitulé « Entrepreneuriat : mise en œuvre et opérations ». Ce cours a été enseigné en 1995 par le défunt professeur Myles Bass. Brian Thomas a expliqué qu’il avait donc gardé ces papiers en souvenir de son « estime » pour le professeur. Cependant, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu’un dénommé Elon Musk avait corrigé et noté ses devoirs.

Elon Musk – Crédit : NORAD and USNORTHCOM Public Affairs

En effet, avant d’être le fondateur de Tesla et de SpaceX et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk était un assistant d’enseignement à l’université de Pennsylvanie. Ce rôle est attribué aux étudiants en maîtrise ou en doctorat. Il consiste à aider le professeur dans l’administration de son cours. Brian Thomas a d’ailleurs reconnu qu’il n’avait aucun souvenir d’Elon Musk à cette époque. « Je ne peux pas me rappeler d’une image de lui étant dans la classe », s’est-il confié.

Elon Musk avait une notation sévère et n’acceptait pas les expressions vulgaires

Brian Thomas a donc eu l’idée de vendre ses deux devoirs corrigés et notés par Elon Musk aux enchères. La maison RR Auction s’est occupée de la vente. Elle a expliqué que « l’autographe de Musk est rare sous quelque forme que ce soit, et la date précoce et le lien avec son alma mater – il est diplômé de l’Université de Pennsylvanie avec des diplômes en économie et en physique en 1997 – rendent cette collection vraiment unique et remarquable ».

Les devoirs corrigés par Elon Musk se sont ainsi vendus pour 7 753 $. Brian Thomas a d’ailleurs décrit Elon Musk comme étant un assistant d’enseignement sévère dans sa notation. Il avait notamment enlevé deux points pour une expression vulgaire utilisée par le jeune étudiant. Il s’agissait en fait d’une blague pour le professeur Bass. Brian Thomas avait expliqué que « la stratégie de sortie » est « un moyen viable de mettre fin aux opérations si la merde touche le ventilateur ». Elon Musk avait laissé un commentaire sur ce devoir disant que l’expression utilisée était « choquante ».

Enfin, le PDG de Tesla n’avait pas laissé de commentaires sur le deuxième devoir, mais ses initiales et la note donnée à l’étudiant sont inscrites en rouge. Il avait aussi souligné quelques points importants dans le papier. Vous pouvez voir ces devoirs directement sur la page de RR Auction.

Source : Business Insider