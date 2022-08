Des films centrés sur Gandalf et Aragorn, suivre la mission Artemis I, Doom 64 gratuit, c’est le récap’ !

Des personnages mythiques du Seigneur des Anneaux devraient avoir le droit à leurs films. Doom 64 chute à 0 euro sur l’Epic Games Store. Une plateforme pour suivre la fusée Space Launch System et la capsule Orion dans l’espace. C’est l’heure du récap’ !

Le Seigneur des Anneaux : vers une flopée de nouveaux films

Embracer Group vient de s’accaparer les droits d’une franchise mythique : Le Seigneur des Anneaux. Et le groupe suédois compte bel et bien décliner des contenus cinématographiques forts à l’avenir. Dans son communiqué, l’entreprise évoque son souhait de produire des films basés sur des personnages emblématiques à l’instar de Gollum, Gandalf, Aragorn ou encore Galadriel.

Aragorn couronné par Gandalf – Crédit : New Line Cinema

Doom 64 à récupérer sans rien débourser

Sorti en 1997, Doom 64 a été rénové pour proposer un portage sur plusieurs plateformes avec de meilleurs graphismes. Et bonne nouvelle pour les amoureux du FPS démoniaque, il est proposé gratuitement sur l’Epic Games Store. Il faut toutefois récupérer le jeu avant le 25 août prochain, date de fin de cette opération spéciale.

Doom 64 – Crédits : id Software / Nightdive Studio

Artemis I : une épopée spatiale à suivre pas à pas

Le 29 août, la mission Artemis décolora enfin. Et il sera possible de suivre le cheminement de la capsule Orion grâce à un site lancé spécialement pour l’occasion. Celui-ci permettra notamment de localiser la capsule et de savoir à quelle distance elle se trouve de la Terre et de la Lune. Il sera mis en ligne un jour avant le lancement.

