Des Nintendo Super Famicom sont envoyées aux enfants japonais pour les occuper durant le confinement

La Super Famicom, ou Super Nintendo chez nous, va bientôt fêter ses 30 ans. Pourtant, elle reste une véritable icône du jeu vidéo. Le constructeur continue à valoriser sa console grâce, par exemple, à la SNES Classic Mini que nous avions testée, et qui a connu un énorme succès commercial.

La Super Nintendo reste dans tous les esprits et dans tous les cœurs, comme ce musicien qui a sorti son album sur cartouche, quasiment 30 ans après la sortie de la console. Cet amour est même plus fort encore au Japon, où une association de protection du patrimoine vidéoludique a décidé de donner des Super Famicom aux enfants pour les occuper alors que les écoles sont fermées.

100 kits Super Famicon offerts aux enfants japonais

Japan Retro Game Association a jugé que le rétrogaming était le meilleur moyen d’occuper les enfants pendant le confinement. Pour cela, les bénévoles ont rassemblé, désinfecté et préparé une centaine de kits comprenant la console, une manette et 2 jeux : Donkey Kong Country et Final Fantasy VI, dont le remake de la suite qui vient de sortir cache une seconde fin. Ils devront toutefois s’acquitter des frais de port et ne pas être regardants sur l’aspect visuel de la console, l’association prévient qu’elles peuvent être jaunies ou griffées.

Pour obtenir une console, la famille doit en faire la demande auprès de l’association. Elles sont réservées aux familles qui ont au moins un enfant de moins de 16 ans. Ce sera donc une excellente opportunité pour les parents trentenaires ou quarantenaires de partager des souvenirs de leur enfance avec leur progéniture. Les autres pourront se contenter des émulateurs sur Andtoid dont nous avons sélectionner les meilleurs.

