Des nouvelles de Joker 2, le Z Flip 3 plié 400 000 fois, un gros problème avec iOS 16 : c’est le récap

On connaît enfin l’actrice qui incarnera Harley Quinn dans Joker 2, le Z Flip 3 aura été plié plus de 400 000 fois par cet utilisateur et un gros problème avec iOS 16 : c’est le récapitulatif des actualités quotidiennes.

Des nouvelles de Joker 2

Le second opus du film Joker est confirmé et il s’appellera Joker : Folie à Deux. Le film mettra en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle-titre… Une célèbre chanteuse, qui a déjà fait ses premières armes au cinéma, pourrait par ailleurs se charger d’incarner Harley Quinn…

Joker 2 : on connaît l’actrice qui devrait incarner Harley Quinn

Le Z Flip 3 plié des milliers de fois tient-il le coup ?

Et si vous tentiez de plier le Z Flip 3 plusieurs milliers de fois, tiendrait-il le coup ? C’est ce que s’est demandé ce Youtubeur qui l’a plié près de 420 000 fois. Le résultat en vidéo est à découvrir ci-dessous.

Après 418 506 pliages, le Galaxy Z Flip 3 tient-il encore la route ?

Certains utilisateurs d’iOS 16 pestent contre ce changement

iOS 16 va apporter son lot de changements. Si certains sont bienvenus, d’autres font pester une partie des utilisateurs. En l’occurrence, Apple a annoncé une mauvaise nouvelle pour son nouveau système d’exploitation et il se peut que vous soyez concerné, vous aussi.

iOS 16 : ce changement pose un problème à beaucoup d’utilisateurs d’iPhone