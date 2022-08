Des nouvelles du Xiaomi 12T Pro, Disney+ augmente le tarif de son abonnement, des images de Diablo 4 dévoilées, c’est le récap’ de la semaine￼

On en sait plus sur les Xiaomi 12T et 12T Pro, la plateforme de streaming gonfle ses prix aux États-Unis, des images de la version alpha de Diablo 4 fuitent, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dit tout ce que l’on sait des Xiaomi 12T et 12T Pro et du Galaxy Z Flip 4. Alors que Disney+ s’apprête à augmenter le prix de son abonnement et de lancer son offre avec publicité aux États-Unis, un constructeur de LEGO s’est amusé à recréer un mausolée ambulant d’Elden Ring et Surfshark dévoile la liste des deux vidéos comportant le plus de tricheurs. Enfin, on vous partage les images en fuites de la version alpha de Diablo 4.

Diablo 4 en quelques images

Des bêta-testeurs ont eu le privilège de tester une version alpha de Diablo 4 et ont même partagé certaines images sur Twitter, à découvrir dans notre actu dédiée. On y découvre le menu de création et de personnalisation des personnages et les options de didacticiel. Le titre tant attendu devrait sortir en 2023, ce qui laisse encore un an à Blizzard pour ajuster le jeu en fonction des retours des bêta-testeurs.

Diablo IV – Crédit : Blizzard Entertainment

Un mausolée errant d’Elden Ring en LEGO

Un fan d’Elden Ring s’est amusé à recréer l’un des mausolées ambulants du titre avec des pièces de LEGO. C’est sur le subreddit Elden Ring que HoboSapient a partagé sa création, composée d’environ 6000 pièces dont de nombreuses briques « Lego Technic ». Les internautes ont ainsi pu découvrir une construction impressionnante de 13 kg, particulièrement réaliste et ont même soumis au joueur l’idée de proposer son kit sur la plateforme LEGO Ideas.

Crédit : HoboSapient

On vous dit tout du Samsung Galaxy Z Flip 4

À l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked, Samsung a présenté officialement son Galaxy Z Flip 4. Le nouveau flagship est doté d’une batterie de 3700 m1h, d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sur le côté, d’un écran pliable principal Dynamic AMOLED de 6,7 pouces et sera propulsé par un SoC Snapdron 8+ Gen 1. Le Z Flip 4 pourra enregistrer des vidéos en 4K à 60 FPS et sera disponible à partir de 1109 euros.

Le Galaxy Z Flip 4 – Crédit : Samsung

Disney+ augmente ses prix

Disney+ a profité de l’annonce des résultats financiers du troisième trimestre pour confirmer le lancement de son offre financée par la publicité ainsi que le nouveau tarif de son abonnement aux États-Unis. Malheureusement pour les abonnés outre-Atlantique, la plateforme de streaming a annoncé une augmentation de tarif de 38% qui sera effective dès le 8 décembre. Cette hausse de prix s’explique probablement par la forte baisse de revenus au cours de derniers mois pour le géant du streaming mais ne concerne pour l’instant par l’Europe.

Disney+ – Crédit : Mika Baumeister / Unsplash

Voici la liste des jeux vidéo avec le plus grand nombre de tricheurs

Surfshark a mené une étude afin de découvrir les jeux comportant le plus de tricheurs. Pour mener l’enquête, la société a analysé les recherches sur YouTube en utilisant des mots-clés tel que « Comment tricher ». Minecraft, Fornite, Roblox, ou encore Les Sims 4, on vous dévoile la liste du classement des jeux où l’on retrouve le plus de tricheurs.

Mario kart Tour © Nintendo Co., Ltd.

Que sait-on des Xiaomi 12T et 12T Pro ?

Alors que Xiaomi s’apprête à lancer ses smartphones 12T et 12T Pro en France à la rentrée, on connait désormais de plus en plus de détails sur leurs fiches techniques. La version standard sera propulsée par un Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et bénéficiera d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W. Quant au modèle pro, on sait déjà qu’il sera équipé d’un capteur photo de 200MP, d’une caméra ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP.

Redmi K50 Ultra Extreme Edition – Crédit : Xiaomi

Nos tests et dossiers de la semaine

Acer frappe fort avec son ultrabook Swift 3 OLED

Nous avons été conquis par l’ultrabook Swift 3 OLED dont les seuls défauts sont l’absence de lecteur microSD et la Webcam incompatible avec Windows Hello. Acer propose ici un ultrabook réactif et polyvalent. On adore ses hautes performances, son excellente autonomie, sa haute définition d’affichage ou encore son bel écran OLED.

Quels jeux de course choisir sur Android ou iOS ?

Les jeux de course sont nombreux sur le Play Store et sur l’App Store et il est facile de s’y perdre. Pour vous aider, nous avons créé un guide des meilleurs jeux de course pour Android et iOS. Notre sélection de jeux gratuits vous permettra de choisir en fonction de vos envies.

Minecraft, paradis des tricheurs – Crédit : Mojang Studios

Tout savoir sur Twitter !

Même si vous utilisez Twitter, vous ne connaissez pas forcément le réseau social sous toutes ses coutures. Pour vous aider à bonifier votre expérience, nous vous proposons de découvrir les 5 fonctionnalités cachées et pourtant très pratiques. Dans notre actu, vous découvrirez que vous pouvez créer des listes, désactiver les confirmations de lecture, économiser votre envelopper data, partager votre compte un QR code et enfin éviter les spoilers.

