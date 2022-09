Des nouvelles fraîches de GTA 6, Neptune en images, un guide pour les fans de Star Wars, c’est le récap’ de la semaine￼

Un récap’ de la semaine qui devrait en réjouir plus d’un ! Fans de jeux ? On vous livre des nouvelles informations sur GTA 6 ! Adeptes de Star Wars ? On vous a préparé un dossier pour vous aider à comprendre l’ordre chronologique de la saga. Addict à la nouvelle série House of the Dragon ? On vous partage la bande-annonce de l’épisode 6. On parle aussi cette semaine des secrets de tournage des Anneaux de Pouvoir.

Que sait-on de GTA 6 ?

Une fuite a récemment levé le voile sur les personnages, les armes et les nouveautés de GTA 6. Le futur jeu de Rockstar se déroulera donc à Vice City dans une version plus moderne et un espace bien plus grand à explorer. Il sera désormais possible d’incarner deux personnages, à savoir Lucia, le personnage principal féminin de la franchise, ainsi que Jason, son complice. Les vidéos en fuite révèlent également que de nombreuses armes seront à votre disposition.

GTA VI ©Rockstar Games

Découvrez les astuces utilisées pour filmer les nains des Anneaux de Pouvoir

Robert Aramayo a profité d’une interview accordée à Vulture pour partager quelques secrets de tournage. On a ainsi appris comment les acteurs de la série Les Anneaux de Pouvoir ont été filmés pour que les nains paraissent plus petits que le personnage d’Elrond. Alors que Jackson s’appuyait davantage sur des CGI pour jouer avec la taille des personnages dans Le Hobbit, les équipes des Anneaux de Pouvoir ont utilisé le positionnement des acteurs pour qu’Elrond paraisse plus grand que les autres.

Durin IV dans Les Anneaux de Pouvoir ©Amazon Studios

Que nous réserve l’épisode 6 de House of the Dragon ?

Après un épisode 5 très sanglant, l’épisode 6 de la série House of the Dragon fera un bond dans le temps de 10 ans. La bande-annonce dévoile ainsi de nouveaux acteurs mais aussi des personnages tel que Viserys, vieillis d’une décennie. On vous invite à jeter un œil à notre actu dédiée pour découvrir ce nouveau teaser.

Emma D’Arcy incarnera désormais Rhaenyra © HBO

Une photo incroyable de Neptune

Le télescope spatial James Webb continue de capturer des clichés exceptionnels du système solaire. Cette fois-ci, ce sont des clichés incroyablement nets de Neptune qui ont été partagés dans un post de blog de la NASA. Sur les photos capturées par la caméra NIRCam de Webb, on découvre la planète entourée de ses anneaux massifs et de sept de ses 14 lunes.

Neptune © NASA, ESA, CSA, STScI

Dans quel ordre visionner les films et séries de la saga Star Wars ?

Entre la trilogie initiale, les séries ou encore les spin-offs, il est facile de se perdre dans la saga Star Wars. Pour vous aider à comprendre où chaque programme trouve sa place, nous vous avons préparé un guide dans lequel on fait le point sur l’ordre chronologique dans lequel visionner chaque programme.

Obi-Wan et Dark Vador © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

Nos tests et dossiers de la semaine

Samsung Galaxy Z Flip4 : toujours aussi élégant

Si Samsung n’apporte rien de révolutionnaire à ce nouveau flagship, le Galaxy Z Flip4 reste un petit bijou de technologie. On adore son design élégant, son écran principal Amoled parfait, la puissant du processeur et le format très pratique en poche. L’autonomie est meilleure que celle de son prédécesseur mais la charge pourrait être encore plus rapide. On aimerait également que l’écran secondaire soit plus grand et on aurait apprécié une petite baisse de prix.

Galaxy Buds Pro 2 : une amélioration un peu trop légère

Ces nouveaux écouteurs haut de gamme de Samsung ne bouleversent rien par rapport à leurs prédécesseurs. Si l’on aime le design compact et confortable des Galaxy Buds 2 Pro, la réduction de bruit efficace et le très bon rendu sonore, on regrette la latence, la légère sibiliance et on aimerait que Samsung travaille aux appels dans le bruit. L’autonomie pourrait être meilleure et un égalisateur manuel serait bienvenu.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro ©Tom’s Guide

Les séries à ne pas louper ce mois-ci !

Quelle que soit votre plateforme de streaming préférée, les nouveautés en termes de séries ne manquent pas en septembre ! Netflix, myCanal, Prime Video et Disney+ proposent des programmes variés et il serait dommage de passer à côté. Pour vous aider, nous vous avons préparé un dossier des séries les mieux notées du mois.

