Des promos incroyables sur les Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 et Galaxy Watch4 de Samsung !

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle gamme de produits, Samsung propose actuellement des offres avantageuses sur ses Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch4 et Galaxy Buds 2. Entre reprise de votre ancien téléphone, offre de remboursement et remises exceptionnelles sur une sélection d’accessoires, le Samsung Shop regorge dès aujourd’hui et jusqu’au 20 octobre de nombreux bonus.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G et Z Flip3

Résolument à la pointe de la technologie, le Samsung Galaxy Z Fold3 5G représente ce qui se fait de mieux actuellement en matière de smartphone. Doté d’un écran « Infinity Flex » 120 Hz Dynamic AMOLED pliable avec une surface maximale d’affichage de 7,6 pouces et d’un processeur surpuissant Snapdragon 888, le Galaxy Z Fold3 5G est actuellement proposé sur le site de Samsung à un tarif de 1799 euros en version 256 Go, et 1899 euros pour le modèle 512 Go. Mais grâce aux offres – cumulables – du constructeur, il est possible de profiter de nombreux avantages, quelle que soit la couleur choisie (Phantom Black, Phantom Green ou Phantom Silver) :

100 € de bonus reprise de votre ancien téléphone, en plus de sa valeur de reprise

Assurance Samsung Care+ 1 an offerte, vous protégeant des dommages mêmes accidentels

5 % en point Samsung Rewards, c’est à dire en bon d’achat à dépenser sur le Samsung Shop

Jusqu’à 150 € remboursés pour l’achat d’un Z Fold3 5G accompagné d’un ou plusieurs accessoires éligibles

Ces offres promotionnelles sont également valables pour l’achat d’un Samsung Galaxy Z Flip3, le tout nouveau modèle de smartphone pliable du constructeur affiché à seulement 1059 euros pour la version dotée de 128 Go d’espace de stockage et de 8 Go de mémoire vive, et à 1109 euros pour la version 256 Go. Ce smartphone révolutionnaire est équipé d’un écran principal Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une caméra placée sous l’écran. Disponible dans de nombreux coloris (crème, lavande, vert, noir, gris, blanc et rose), ce modèle bénéficie en outre du S Pen, pour la première fois compatible avec un smartphone pliable. Attention toutefois, si le Samsung Galaxy Z Flip3 profite des mêmes offres promotionnelles que le Galaxy Z Fold3 5G, celle concernant les points Samsung Rewards n’est pas cumulable avec les autres.

Samsung Galaxy Watch4 et Galaxy Buds2

En plus des promotions concernant les Galaxy Z Fold3 5G et Galaxy Z Flip3, Samsung propose également des offres dédiées à ses Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic, des montres connectées au design soigné, fonctionnant sous Wear OS et bénéfiçiant de nombreuses fonctionnalités. Ces montres connectées ultra-complètes sont disponibles à partir de 259,10 euros pour la Galaxy Watch4 et 319 euros pour la Galaxy Watch4 Classic, mais il est possible de profiter de plusieurs bonus :

50 € de crédit Google Play (via ODR),

10 % en points Samsung Rewards, valables sur la boutique Samsung Shop,

50 € de bonus reprise de votre ancienne montre connectée, en plus de sa valeur de reprise,

Un bonus supplémentaire de 50 € s’il s’agit d’une montre Samsung (valable du 16 aout au 5 septembre si vous achetez une Galaxy Tab S6 Lite avec votre montre), avec un back cover gratuit.

Enfin, Samsung propose une offre intéressante sur ses écouteurs Galaxy Buds2, au design minimaliste et ergonomique. Disponibles à partir de 149 euros et proposés dans différents coloris (noir, vert, blanc et lila), ces écouteurs ultra-performants à réduction de bruit sont à la fois petits et légers. Pour tout achat d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds2, le constructeur vous offre 5 % du prix du produit en point Samsung Rewards, à dépenser sur la boutique Samsung Shop.

Cet article sponsorisé vous est proposé par Samsung France.