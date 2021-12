Des rats jouent à DOOM, TikTok veut améliorer l’expérience utilisateur, deux versions pour Avatar 2, c’est le récap’

Un ancien neuro-ingénieur apprend à des rats à jouer à DOOM 2, TikTok veut proposer un contenu plus varié et limiter la répétition de vidéos similaires, James Cameron souhaiterait proposer deux montages différents d’Avatar 2 pour le cinéma et le streaming, c’est le récap’ du jour.

Des rats apprennent à jouer à DOOM 2

Après avoir réalisé un setup sur-mesure de réalité virtuelle, le scientifique Viktor Tóth a tenté l’expérience d’apprendre à des rats à jouer à DOOM 2. La vidéo a été partagée sur Youtube et l’on y découvre l’un des rongeurs courir dans le couloir, ouvrir les portes, et même tirer sur l’ennemi. L’ancien neuro-ingénieur explique avoir choisi ce jeu car il lui était facile d’apporter des modifications à la carte. Viktor Tóth souhaite désormais apprendre d’autres jeux à des rats, perfectionner son setup et créer une chaîne Twitch pour partager ses expériences.

Un rat joue à DOOM 2 – Crédit : Viktor Tóth

TikTok veut améliorer son algorithme

TikTok utilise un algorithme de recommandation « Pour toi » basé sur vos goûts, likes et commentaires, l’idée étant de vous partager des vidéos tendances qui vous seront adaptées. Mais ces vidéos récurrentes peuvent avoir un effet nocif sur les utilisateurs car « certains types de vidéos peuvent parfois renforcer par inadvertance une expérience personnelle négative », comme le reconnait la plateforme. TikTok a donc décidé d’essayer de contrôler davantage la répétition de vidéos similaires et de proposer un contenu plus varié.

TikTok – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

Avatar 2 : James Cameron veut une version cinéma et une version streaming

James Cameron ne veut pas sacrifier l’exclusivité d’Avatar 2 d’une sortie au cinéma, mais sait pour autant que les plateformes de streaming sont un passage obligatoire dans ce « Nouveau Monde post COVID, post-streaming ». Le réalisateur a donc eu l’idée novatrice de proposer deux versions différentes pour profiter du potentiel et des profits des deux canaux : la version streaming durera six heures alors que la version cinéma offrira « une version immersive plus condensée, en montagnes russes« , de deux heures et demi. Avatar 2 sortira en salle le 16 décembre 2022.

