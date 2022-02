Des utilisateurs Free victimes d’une panne, la Reine des Neiges serait asexuelle, 9 sets LEGO dédiés à Nintendo, c’est le récap’

Parmi les informations notables du lundi 21 février 2022 : Free peine à résoudre une panne Internet qui touche plusieurs départements français. Elsa pourrait enfin faire son coming-out asexuel dans La Reine des Neiges 3. Enfin, une fuite révèle les prix des sets LEGO Nintendo.

Une panne Free handicape des milliers de foyers

Depuis lundi matin, des utilisateurs de Free ne parviennent pas à accéder à Internet. Sur Twitter, l’opérateur a indiqué qu’une rupture de fibre empêchait une partie des abonnés vivant dans les Yvelines et dans l’Essonne d’accéder à la Toile. Conséquence directe, le réseau Free Mobile est pris d’assaut par les utilisateurs ce qui a pour effet de saturer le réseau.

À lire > Panne Free : plusieurs départements privés d’Internet, le réseau Free Mobile dégradé

Crédit : Free

Elsa asexuelle ? La Reine des Neiges 3 pourrait le confirmer

Face au succès des deux premiers opus de La Reine des Neiges, Disney va vraisemblablement pondre une suite. Ce qui serait notamment l’occasion de confirmer l’orientation sexuelle d’Elsa. Alors que certains pensaient qu’elle était lesbienne, il semblerait plutôt qu’elle soit asexuelle / aromantique, vu qu’elle avait finalement préféré rester amie avec Honeymaren à la fin de La Reine des Neiges 2. Elsa n’aurait donc pas besoin d’un partenaire pour s’épanouir. Reste désormais à attendre la confirmation officielle de Disney à ce sujet.

À lire > La Reine des Neiges 3 : l’identité LGBT d’Elsa devrait se confirmer, mais sans relation amoureuse

Elsa et Anna dans La Reine des Neiges 2 – Crédit : Disney

LEGO : un set Nintendo à 229 $ sortirait le 1er octobre 2022

LEGO planche activement sur des sets dédiés à l’univers Nintendo. Une fuite sur le site Eugene Toy et Hobby vient de révéler les prix des boîtes. Huit d’entre elles sortiraient le 1er août prochain et coûteraient entre 9,99 et 129,99 dollars. Un neuvième set mystère (71411) déboulerait quant à lui le 1er octobre au prix de 229,99 dollars. Les fans de LEGO et de Big N se demandent bien ce qu’il renferme…

À lire > LEGO Nintendo 71411 : un grand set mystère pour adultes a fuité