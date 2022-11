Deux galaxies fusionnent, les conducteurs de Tesla se font insulter, un record pour World of Warcraft : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap. L’image de deux galaxies en train de fusionner, fournie par la NASA et l’ESA. Les conducteurs de Tesla subissent de plus en plus d’insultes au volant. Un joueur a établi un record sur World of Warcraft.

Hubble capture l’image de deux galaxies qui fusionnent

Hubble capture deux galaxies en fusion © ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA, J. Dalcanton

Des scientifiques travaillant à la Nasa et à l’ESA ont diffusé une image plutôt incroyable de deux galaxies en train de fusionner. Elles se situent à près de 671 millions d’années-lumière de nous, dans la constellation de l’Éridan.

Lire : Hubble capture cette incroyable image de deux galaxies en train de fusionner

Les conducteurs de Tesla subissent des insultes

Tesla © Unsplash

Être conducteur d’une Tesla deviendrait-il dangereux ? Dans les colonnes de The Guardian, des conducteurs de Tesla signalent également être la cible de détracteurs virulents. Ils racontent leur expérience.

Lire : Insultes, intimidations… Sur la route, les utilisateurs de Tesla victimes des anti-Elon Musk

Un joueur de World of Warcraft bat un record

World of Warcraft: Dragonflight © Blizzard Entertainment

Un streamer coréen, Adelio, à l’aide de son équipe, est parvenu à atteindre le niveau 70 en deux heures et demi sur Dragonflight. Pour réaliser ce fameux rush, il a formé un groupe composé d’un chasseur de démons, d’un chasseur et de trois druides.

Lire : World of Warcraft Dragonflight : un joueur atteint le niveau 70 en moins de 3 h