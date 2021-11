Deux hommes ivres font exploser une bonne Lonity, révélation sur la scène post-générique de Spider-Man Homecoming, un nouveau variant inquiétant de la Covid-19, c’est le récap’

L’alcool ne donne pas que des bonnes idées, une véritable émeute sur le tournage de Spider-Man, le variant B.1.1.529 pourrait être encore plus dangereux que le variant Delta.

Alcool et bonnes idées ne font pas bon ménage…

C’est en Croatie que deux hommes éméchés ont eu l’excellente idée de tenter de charger leur voiture essence dans une borne lonity. Les deux blagueurs ont réussi à insérer la fiche dans la trappe à carburant de la voiture. Un conducteur de Tesla présent sur les lieux a bien tenté d’avertir la police mais le mal était fait et la borne électrique a explosé dans un joli nuage de fumée.

Image extraite de la vidéo – Crédits : YouTube/Wham Baam Dangercam

Une émeute réelle sur le tournage de Spider-Man Homecoming

L’interprète du Scorpion dans Spider-Man : Homecoming a révélé que l’émeute dans la scène post-générique où son personnage est derrière les barreaux était bel et bien réelle. En effet, la scène se déroulait en prison et aurait provoqué une excitation chez les détenus qui ne cessaient d’hurler pendant le tournage de la séquence. L’acteur Michael Mando déclare « Toute la scène post-générique a été doublée. Nous ne pouvions rien entendre, les prisonniers criaient (…) Pendant que nous faisions la scène. »

Une émeute véritable pendant la scène – Crédit : Sony

Un nouveau variant de la Covid-19 inquiétant

C’est en Afrique du Sud que le nouveau variant de la Covid-19, B.1.1.529, a été détecté, après avoir déjà infecté 22 personnes. Les chercheurs et professionnels de la santé ont fait part de leurs inquiétudes face à ce variant aux multiples mutations possibles. Pour l’instant, la préoccupation principale est de découvrir si ces mutations le rendent plus résistant face aux différents vaccins. Il faudra quelques semaines pour que les scientifiques puissent évaluer la dangerosité et la contagiosité du nouveau variant sud-africain.

