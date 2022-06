Les deux sabres d’Anakin, pourquoi Nick Fury est borgne, des voitures volantes dans Cyberpunk 2077, c’est le récap’ !

Le premier sabre laser d’Anakin a fini dans un piteux état. Les comics et le MCU ont une histoire bien différente pour justifier la perte de l’œil gauche de Nick Fury. Les voitures volantes dans Cyberpunk 2077 sont désormais une réalité. Place au récapitulatif !

Star Wars : la destruction du sabre d’Anakin

Dans l’épisode II de Star Wars, Anakin se trouve sur Geonosis, en bien mauvaise posture dans une usine où sont produits des droïdes. Son bras se retrouve brusquement coincé par une pièce de machinerie. De quoi détruire son sabre laser. Il en fabriquera un nouveau plus tard en conservant les mêmes attributs hormis pour la gaine d’émetteur remplacée par un embout anti-ondulation de lame.

Marvel : l’œil gauche de Nick Fury fauché par une grenade

Nick Fury ne dispose plus de son œil gauche. Il le recouvre ainsi d’un cache-œil noir, signe distinctif notable du boss du SHIELD. Dans le MCU, on apprend qu’il a perdu son œil à cause de l’extraterrestre Goose. En revanche, on retrouve une explication bien différente dans les BD où Fury devient borgne à cause d’une grenade nazie.

Cyberpunk 2077 enfin de retour vers le futur !

Une ville aussi futuriste que Night CIty sans voiture volante ? Une véritable hérésie pour de nombreux joueurs. Pour palier ce manque, un mod nommé Let There Be Flight est désormais disponible grâce au créateur Jack Humbert. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’utiliser des voitures mais aussi des motos volantes pour explorer les différentes zones depuis les airs.

