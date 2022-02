Deux sphères de verre dodues sur la Lune, des bugs dans TousAntiCovid, les origines célestes de la dague de Toutânkhamon, c’est le récap’

Deux sphères lunaires ont été mises au jour par le rover Yutu-2. Nombre d’utilisatrices de TousAntiCovid sont confrontées à un bug lié au Pass+. Pour finir, les rayons X percent les secrets de la dague de Toutânkhamon. On vous résume tout ça !

Lune : deux grosses sphérules découvertes par Yutu-2

Toujours en mission, le rover chinois Yutu-2 a découvert deux globules de verre translucides. Des sphérules qui ont été générées naturellement. Après les dépôts de verre volcanique émergeant jadis lorsque notre satellite avait une activité volcanique, d’autres dépôts peuvent apparaître de nos jours. En cause, la chaleur induite par l’impact de météorites. Les sphérules découvertes récemment ont la particularité de mesurer entre 1,5 et 2,5 cm de diamètre. Soit bien plus que les spécimens habituellement observés.

Deux sphérules de verre lunaires confirmées (en haut) et deux autres potentielles sphérules (en bas) – Crédit : Science China Press

TousAntiCovid : les bugs agaçants de Pass+

Dans TousAntiCovid, le Pass+ permet d’agréger plusieurs certificats. Sont concernées les personnes souhaitant obtenir un pass transitoire après avoir fait leur première dose. Mais aussi les Français ayant déjà contracté le Covid, une infection valant désormais comme une dose vaccinale. Néanmoins, plusieurs utilisatrices sont confrontées à des bugs. Jointe par Tom’s Guide, Elodie est notamment dans l’impossibilité de générer son Pass+. Son certificat de rétablissement comporte son nom marital alors que son certificat de vaccination inclut également son nom de naissance. Assez pour créer un conflit dans l’application qui promet toutefois un correctif.

Pass+ dans TousAntiCovid – Crédit : TousAntiCovid/Tom’s Guide

La dague de Toutânkhamon viendrait des étoiles

La dague retrouvée dans la tombe de Toutânkhamon fascine les chercheurs. Une étude datant de 2016 affirmait même qu’elle avait été construite à partir d’une météorite. Une hypothèse qui vient d’être vérifiée par de nouvelles recherches. Des scientifiques nippons ont notamment utilisé des rayons X pour mener à bien leurs investigations, confirmant l’origine stellaire de l’arme.

