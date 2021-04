Dexter : le tueur en série n’a pas changé, révèle un premier trailer de la saison 9

Alors que l’on pensait que Dexter avait quitté Miami pour une vie de bûcheron dans les forêts de l’Oregon, il semblerait que son passager noir ne l’ait jamais vraiment quitté. C’est ce que nous dévoile Showtime dans un tout premier trailer de la saison 9 à venir.

Dexter retrouve le sourire dans la saison 9 – Crédit : Showtime

La vidéo débute avec le paysage enneigé de la forêt. Alors que la caméra recule, la silhouette d’un corps enveloppé du classique ruban adhésif de Dexter apparait dans le reflet de la fenêtre. Allongé sur une table, l’individu bouge encore et semble vouloir crier. Dexter n’a pas changé, il prend toujours son temps avant de donner le coup de couteau fatal à ses victimes.

This makes us feel so alive. #Dexter https://t.co/em3ICy4zHV — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) April 29, 2021

Dexter a toujours de bonnes intentions

Dans un court teaser dévoilé la semaine dernière, Dexter annonçait déjà son retour à sa carrière de tueur. « Il n’y a vraiment rien de tel que de revenir à la nature… Ma nature », l’entendait-on dire en voix-off. Le sourire de Michael C. Hall à la fin du nouveau trailer confirme que l’ancien expert médico-légal a renoué avec son passe-temps préféré : traquer et tuer des criminels. On note d’ailleurs le choix de la musique de cette vidéo : la chanson « Please don’t let me be misunderstood », dont les paroles « My intentions are good », sont là pour rappeler que Dexter sélectionne toujours des victimes qui, selon lui, méritent de mourir.

Si Morgan semble être resté fidèle à sa vraie nature, le décor de cette neuvième saison sera néanmoins très différent. On retrouvera le tueur en série dans la petite ville d’Iron Lake, dans laquelle il pourrait être encore plus difficile pour lui d’échapper à la police. L’un des nouveaux personnages de cette saison sera d’ailleurs Kurt Caldwell (Clancy Brown), le maire d’Iron Lake. Ce dernier est décrit comme le principal ennemi de Dexter. Finira-t-il sur la table à manger du tueur enrobé de ruban adhésif ? Réponse à l’automne 2021.

Source : SCREEN RANT