Dexter New Blood : la suite de la série s’offre un nouveau trailer et une date de sortie

La chaîne de télévision payante américaine Showtime a profité de la journée du 25 juillet pour diffuser un nouveau trailer de Dexter New Blood, le nouvel arc faisant suite à la cultissime série Dexter. Diffusé lors de la dernière Comic-Con, ce trailer s’accompagne également d’une date de sortie.

Dexter, ou l’histoire d’un expert en médecine qui s’avère être un véritable psychopathe, est une série culte américaine diffusée à partir de 2006. Avec huit saisons à son compteur, la série s’était arrêtée en 2013. Les fans de Dexter Morgan seront donc ravis d’apprendre qu’une suite directe à ces huit saisons est en préparation. Baptisé Dexter New Blood, cette suite sortira sur Showtime cet automne. Dès le 7 novembre, pour être précis.

En plus d’une date de sortie, la nouvelle série s’offre un nouveau trailer. Ce dernier a été diffusé lors de la Comic-Con, célèbre festival de la bande dessiné et de la pop-culture. À noter que cette édition 2021 ne s’est pas tenue à San Diego mais en ligne, crise sanitaire oblige.

Le retour de Dexter après plus de sept ans

New Blood étant la suite directe des premières saisons de Dexter, les lignes qui suivent contiennent évidemment quelques spoilers. Le trailer permet d’en savoir plus sur la suite des événements. Dexter, présumé mort, vit dorénavant sous sa nouvelle identité, Jim Lindsay, et tente de mener une vie normale et à maîtriser ses pulsions noires. Tant bien que mal. Le nom de Jim Lindsay est par ailleurs un clin d’œil direct au créateur et auteur de la série du même nom.

Suite directe oblige, les fans retrouveront leurs acteurs et actrices préférés. Ainsi, Dexter Morgan est toujours incarné par Michael C. Hall, mais on retrouve également au casting Kurt Cadwell dans le rôle du méchant d’Iron Lake et Jamy Chung dans le rôle de Molly. Le trailer ne permet cependant pas d’en savoir plus sur l’intrigue de cette nouvelle saison. Les fans de la série n’auront pas longtemps à attendre avant d’en connaître les détails puisque Dexter New Blood voit sa date de sortie fixée au 7 novembre prochain.

