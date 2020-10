Dexter de retour pour une neuvième saison avec Michael C. Hall

Sept ans après la diffusion de son dernier épisode, la série Dexter s’apprête à revenir sur les écrans avec une nouvelle saison qui sera diffusée dès l’année prochaine. L’acteur Michael C. Hall reprendra le rôle-titre de Dexter Morgan.

Michael C. Hall dans le rôle de Dexter Morgan – Crédit : Showtime

Cette annonce devrait réjouir les fans de la série qui avaient été très déçus par le final de la saison 8. Après un très bon démarrage et deux premières saisons acclamées par la critique et le public, Dexter a au fil des années lassé les téléspectateurs. La conclusion bâclée de la série a été la goutte d’eau pour les fans, qui espéraient une fin plus dramatique à ce héros si unique. Dans le dernier épisode, Dexter fuit en effet tout simplement Miami et ses proches et simule sa mort afin de pouvoir vivre seul dans une forêt de l’Oregon. Un choix un peu surprenant pour ce personnage obsédé par sa cause que l’on pensait plutôt voir renoncer à la vie et non se reconvertir en bûcheron.

Michael C. Hall et le showrunner original de retour

Mais puisqu’il n’est pas mort, Dexter peut encore revenir. Et la chaine Showtime a donc décidé de corriger ce final décevant. La bonne nouvelle est que cette saison 9 sera pilotée par le showrunner original de la série, Clyde Phillips, qui a travaillé sur les premières et donc meilleures saisons. C’est en effet après son départ que la qualité du show a commencé à se dégrader.

Michael C. Hall, qui a remporté en 2010 un Golden Globe pour son rôle de Dexter Morgan, a lui aussi signé pour ce retour. Le président de Showtime a promis que cette saison avait lieu uniquement parce que les scénaristes avaient trouvé « une idée créative digne de la brillante série originale ». Le tournage des 10 épisodes se déroulera début 2021 et la diffusion est prévue à l’automne prochain.

SpaceX et Elon Musk au cœur d’une nouvelle série HBO

Source : DEADLINE