Diablo 2 : une version remastered sortirait en 2020

À l’occasion de la Blizzcon 2019, Blizzard a enfin officialisé le lancement de Diablo IV avec un premier trailer qui annonce un retour aux sources de la franchise. Une partie des fans du plus célèbre des hack and slash est néanmoins restée sur sa faim. Ils attendaient également des nouvelles d’une version remastérisée du deuxième épisode de la saga, mais au lieu de ça, le studio avait préféré se concentrer sur Overwatch 2, Diablo 4 et la première version sur smartphone, Diablo: Immortal. Selon les sources de nos confrères d’Actu Gaming, le projet ne serait pas abandonné pour autant. Il aurait même un titre et une date de sortie.

Crédit : Blizzard

Les rumeurs qui annoncent le retour de Diablo 2 se confirment, mais peut-être pas sous la forme d’une version remastérisée en HD. Des sources proches du studio ont dévoilé son nom. Plutôt que de le baptiser Diablo II: Remastered, Blizzard aurait choisi de le nommer Diablo 2: Resurrected. Une résurrection en effet, puisqu’une grande partie du code source et des assets graphiques originaux de Diablo 2 ont été définitivement perdus. Il ne s’agirait donc pas vraiment d’une version remastérisée du jeu, car aussi bien les développeurs que les graphistes ont dû partir pratiquement de zéro. Le titre pourrait donc être légèrement différent de l’original, et plutôt que de s’attirer la colère des puristes, Blizzard aurait préféré l’anticiper.

Diablo 2: Resurrected pour préparer la sortie de Diablo IV

Toujours selon les sources d’Actu Gaming, le jeu serait développé en collaboration avec Vicarious Visions, le studio qui a récemment porté la trilogie Crash Bandicoot ou encore Destiny 2 sur PC. Blizzard compterait sur la réédition de l’épisode le plus populaire de la franchise pour préparer la sortie du nouvel opus. Diablo 2: Resurrected aurait donc lieu avant celle de Diablo IV. À moins que la crise sanitaire retarde sa sortie, Diablo 2: Resurrected serait prévu pour la fin de cette année. Espérons que Blizzard ne reproduira pas les mêmes erreurs que sur Warcraft: Reforged.

Source : ActuGaming