Direct download : les meilleurs logiciels pour télécharger plus vite

Comme son nom l’indique, un gestionnaire de téléchargement sert à gérer l’ensemble des téléchargements que vous réalisez lorsque vous naviguez sur internet (fichiers PDF, logiciels, etc.). Il ne permet cependant pas, comme on pourrait le croire, de télécharger des vidéos ou des fichiers audio sur des sites Internet de streaming (comme YouTube). Il permet généralement d’optimiser la vitesse de téléchargement, de programmer des téléchargements, de paramétrer la reprise automatique d’un téléchargement après une interruption de connexion, de donner des priorités aux fichiers à télécharger dans la file d’attente, etc. Disponible en version payante ou gratuite, pour Windows, Mac, Linux et parfois même Android, voici notre top 3 des gestionnaires de téléchargement.

IDM (Internet Download Manager)

IDM, abréviation d’Internet Download Manager, est la référence des gestionnaires de téléchargement. Compatible avec les navigateurs web les plus populaires (Chrome, Firefox, Edge, etc.), il se décline en version de démonstration de 30 jours uniquement pour les ordinateurs sous Windows. Il permet d’accélérer significativement la vitesse de téléchargement des fichiers en découpant le fichier en plusieurs parties et en exécutant plusieurs chargements simultanément.

Au lieu d’effectuer un téléchargement d’un seul fichier volumineux, il télécharge plusieurs petites sections, beaucoup plus rapides à charger. Étant en mesure d’accélérer le téléchargement, IDM est également en mesure de les ralentir ou de les programmer. L’utilisateur peut notamment limiter la bande passante allouée au téléchargement, gérer l’ordre de priorité des fichiers à télécharger à partir de la file d’attente ou encore programmer les téléchargements lorsque vous n’utilisez pas votre ordinateur, de manière à ne pas gêner ou ralentir votre activité informatique, votre session de jeu vidéo ou autre.

Internet Download Manager ©Tonec

Free Download Manager

Gratuit et disponible pour les systèmes Windows, Mac, Linux et Android, Free Download Manager est un logiciel libre avec des fonctionnalités intéressantes qui prend en charge les protocoles web HTTP ; HTTPS, FTP et FTPS, et les fichiers Torrent. Plus besoin de disposer d’un client Bittorrent séparé pour télécharger vos fichiers Torrent, tout peut se faire depuis la même interface. Comme IDM, il utilise la méthode de découpage des fichiers en plusieurs sections pour optimiser la vitesse de téléchargement et intègre un planificateur pour programmer le lancement des téléchargements aux heures souhaitées. Le logiciel traite également le transfert des fichiers au sein de votre explorateur Windows, mais aussi dans les navigateurs web.

Free Download Manager ©Free Download Manager

JDownloader

JDownloader offre des outils de gestion très pratiques pour optimiser vos téléchargements et vous faire gagner du temps et de la bande passante. Gratuit et libre, à télécharger pour Windows, Mac et Linux, ce logiciel permet de démarrer, arrêter et mettre en pause les téléchargements en liste d’attente, et d’optimiser la vitesse des téléchargements en délimitant la bande passante qui leur est allouée. Une option intéressante de décompression automatique d’archives est intégrée (formats ZIP, RAR, etc.) au logiciel ainsi qu’un système de reconnaissance de caractères qui permet d’automatiser l’insertion des captchas. L’interface de JDownloader est très simple d’utilisation et traduite en de nombreuses langues. Un système de plug-ins vous permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à celles déjà présentes. Vous pouvez notamment programmer la fermeture du logiciel et l’arrêt de votre ordinateur lorsque tous les téléchargements sont achevés, ou encore créer un script de reconnexion automatique.