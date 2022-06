Disney annonce de nouvelles révélations sur Marvel et Star Wars au prochain D23

L’expo D23 aura lieu du 9 au 11 septembre 2022 au centre de convention d’Anaheim en Californie. Disney nous promet de nombreuses surprises sur scène. Des réalisateurs, des célébrités ainsi que des invités surprise rejoindront les représentants des studios Marvel et de Lucasfilm.

Disney+

Les invités pourront découvrir en avant-première des séquences exclusives et ce qui est en préparation dans les studios. A cause de la pandémie, la dernière édition du D23 remonte à 2019, et les fans sont avides de nouvelles informations.

Alors que la phase 4 du MCU n’est toujours pas achevée, les studios Marvel ont de nombreux blockbusters en préparation. Avec Kevin Feige à la manœuvre, Marvel travaille déjà sur les films et séries télévisées du MCU des 10 prochaines années.

On attend notamment plus de révélations sur The Guardians of the Galaxy Holiday Special, I Am Groot, Secret Invasion et Armor Wars. Nous avons récemment appris que le film Thunderbolts (Les Dark Avengers) sera dirigé par Jake Schreier et scénarisé par Eric Pearson. Le tournage de ce nouveau film devrait commencer en 2023.

A lire >> I Am Groot : la série animée de Marvel débarque sur Disney+ le 10 août

Disney continue d’explorer au-delà des préquels Star Wars

Lucasfilm a aussi une longue liste de projets dont une trilogie impliquant les célèbres réalisateurs Rian Johnson et Taika Waititi. Nous n’avons malheureusement pas beaucoup d’information sur ce triptyque et l’état de son développement reste encore un mystère à ce jour.

La présidente du studio, Kathleen Kennedy, a déclaré vouloir continuer à explorer le développement de l’univers Star Wars. L’espace temps, que ses équipes considèrent, devrait se situer après les récents préquels que nous avons adorés.

A titre d’exemple, la série animée Young Jedi Adventures est en préparation pour Disney+. L’action de cette série, qui est destinée aux jeunes téléspectateurs, se déroulera à l’époque de la Haute République. Nous suivrons la vie de jeunes apprentis qui découvrent les compétences et les valeurs dont ils auront besoin pour devenir Jedi.

Source : CBR