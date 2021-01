Disney anticipe la reprise de ses croisières pour 2022

Alors qu’une sortie de crise commence à se dessiner à travers le monde, Disney River Cruises revient en force dans le monde du tourisme. En effet, la filiale du groupe voit les choses en grand pour sa reprise. Elle lance un nouveau concept : une croisière à travers les grands fleuves européens. Forte de son succès avec ses croisières traditionnelles en mer, la société souhaiter marquer le coup pour la reprise des activités touristiques. Mais la filiale reste tout de même prudente : son nouveau concept est ouvert à la réservation pour 2022. Disney est persuadé que les gens investiront en priorité dans les vacances en famille à la sortie de la crise sanitaire.

River Cruise Adventures lance son activité pour 2022 – Credit : Disney

Sur des bateaux à taille humaine, River Cruise Adventures propose des courts séjours d’une semaine le long des plus grands fleuves européens comme le Danube et même la Seine.

Un concept de vacances plus intimes

Il est à parier que les grands paquebots n’auront pas immédiatement la côte. Alors Disney compte bien faire la différence avec ses croisières d’un genre nouveau. Mais la firme restera fidèle à l’univers développé sur ses lignes internationales, promettant des vacances en famille inoubliables. Selon de récents sondages, les potentiels futurs vacanciers entendent privilégier des séjours courts en petit comité. Disney voit en ce nouveau concept la réponse idéale à leurs attentes.

La campagne lancée par la firme mise sur le luxe et la magie. « Embarquez le long des plus belles rivières d’Europe. Explorez des villages de contes, des villes emblématiques et des paysages époustouflants. Profitez du luxe et des commodités lors d’une navigation exclusive » peut-on lire sur le site de réservations. Et pour inciter les gens à réserver leur futur voyage, la firme lance un programme « early-booking » avec des tarifs défiant toute concurrence. En effet, certaines dates sont proposées au prix d’appel de 500 dollars par personne !

Le choix de croisières couvre déjà une large partie de la carte européenne. Croisière sur la Seine, découverte des paysages autrichiens ou immersion dans les pays de l’Est : les offres sont variées. Et selon les saisons, Disney étoffera son catalogue avec des thèmes de circonstance. Par exemple, il sera possible d’embarquer pour un périple à la découverte des plus beaux marchés de Noël européens.

Alors que l’activité touristique mondiale est au point mort, Disney compte bien anticiper sa reprise en misant sur de nouveaux programmes. Reste à savoir si les voyageurs sont prêts à réserver de futures vacances dans un contexte sanitaire encore complexe.

Source : Comicbook

