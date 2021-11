Disney+ : ce que vous réserve la plateforme pour le mois de Décembre

Alors que Noël approche à grands pas, Disney+ vient de dévoiler les nouveautés à venir pour les fêtes de fin d’année. Une fois de plus, la plateforme joue la carte de l’éclectisme en proposant un contenu diversifié mais toujours familial. Films musicaux, grands classiques du cinéma et projets inédits : il y’en aura pour tous les goûts. Même si en coulisses la bataille fait rage pour imposer un contenu plus adulte dans le futur, rien ne semble pour le moment avoir changé. Mais que les abonnés se rassurent, Disney + continue sur sa lancée en proposant de belles choses.

Disney+ dévoile son contenu pour les fêtes de fin d'année

Après un mois de novembre déjà riche en contenus, la période de Noël promet d’être grandiose. Et évidemment, il y’aura bon nombre de films et séries dédiés à la magie des fêtes de fin d’année.

Disney+ dévoile son contenu pour Noël 2021

Tout d’abord, le catalogue intégrera des références cinématographiques incontournables. Le public pourra ainsi retrouver des classiques comme Edward aux Mains d’Argent, L’Âge de Glace ou encore Tron : Legacy. Le géant du streaming proposera également des programmes documentaires exclusifs. Parmi eux, The Rescue. Ce projet dirigé par Elizabeth Chai et Jimmy Chin aborde le sauvetage d’une équipe de football junior dans une grotte sous-marine.

Pour fêter Noël comme il se doit, Disney+ mise également sur des programmes sentant bon le chocolat chaud, la neige et la magie. Parmi les références choisies par la plateforme, on retrouve notamment Mickey & Minnie : Il était une fois Noël, Disney Holiday Magic Quest et Home Alone 4. Hawkeye, la nouvelle sensation Marvel, continuera de dévoiler un nouvel épisode chaque semaine. Côté nouveautés, on attend également le film Diary of a Vimpy Kid, directement dérivé de la série éponyme. Point d’orgue de ce nouveau catalogue : la mise à disposition d’Ecanto le 24 décembre et le premier épisode de Boba Feet le 29.

Il y a donc largement de quoi s’occuper avant l’arrivée du père Noël ! Une fois encore, la plateforme ne lésine pas sur les moyens pour fidéliser ses abonnés et drainer un nouveau public.

