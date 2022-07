Disney dévoile sa nouvelle attraction à sensations

Le Splash Mountain de Disney Californie s’offre un relooking et sera inspiré du dessin animé « La Princesse et la Grenouille ».

Après deux années difficiles, pandémie oblige, Disney relance la machine à rêver. Les parcs de la firme aux grandes oreilles comptent bien rattraper le retard accumulé et proposer de nouvelles attractions. En Californie, les choses avancent déjà à grands pas. Le « Splash Mountain », expérience phare, va ainsi s’offrir une véritable cure de jouvence. La célèbre descente va revoir tout son décor et offrir une nouvelle mise en scène, inspirée du dessin animée La Princesse et La Grenouille. Au programme, une immersion visuelle et auditive dans la Nouvelle-Orléans.

Splash Mountain s’offre une cure de jouvence – Crédit : Disney Parks

Les travaux devraient démarrer dans peu de temps, pour une ouverture d’ores et déjà annoncée à l’aube 2024. Disney déclinera cette nouvelle attraction en Floride et en Californie.

Une descente à sensations sur le thème de La Princesse et la Grenouille

C’est à travers son blog officiel que la filiale du groupe Disney en charge des parcs a divulgué l’information. L’attraction a d’ailleurs déjà un nom officiel : Tiana’s Bayou Adventure. « Ça sera un déclaration d’amour à la Nouvelle-Orléans. Comme le bastion de la musique qui a inspiré ce film, l’expérience mettra en scène une communauté qui travaille à réaliser quelque chose d’extraordinaire » explique Charita Carter, la productrice exécutive.

Arrivée en 1989, cette attraction va donc considérablement évoluer et bénéficier, outre un nouveau thème, d’une mise à jour technique. On peut donc imaginer que la descente sera encore plus impressionnante, et les effets-spéciaux bien plus travaillés. Les visiteurs retrouveront une ambiance sonore jazzy à souhait, et évidemment, les personnages phares du dessin animé devenu culte.

Cette nouvelle annonce promet de belles choses pour le futur dans les parcs Disney. Outre le déploiement des Campus Avengers, le groupe entend donc garder son ADN propre en développant de nouvelles attractions liées à ses tubes maisons. D’autres annonces devraient suivre dans les prochains mois.

Source : CBR