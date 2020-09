Disney+ : diffusez du contenu sur les écrans intelligents de Google avec une commande vocale

Les abonnés de Disney Plus peuvent désormais diffuser des séries et des films sur des écrans intelligents équipés de Google Assistant comme le Nest Hub et le Nest Hub Max, ce qui leur permet de lancer The Mandalorian et d’autres contenus par commande vocale.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, le contenu peut être lancé avec une commande vocale sur un écran connecté. Pour cela, il suffit de dire « OK Google, joue The Mandalorian sur Disney Plus ».

Google écran intelligent – Crédit : Google

Les écrans comme le Nest Hub, commercialisé en France en 2019, et le Nest Hub Max, que nous avions testé, pourront donc afficher votre série ou votre film Disney préféré.

Selon Google, tous les écrans intelligents compatibles avec Google Assistant prendront en charge cette fonction, qui devrait inclure des appareils similaires comme le Lenovo Smart Display que nous avions testé.

Jusqu’à présent, vous pouviez également utiliser votre voix pour diffuser du contenu de Netflix, Hulu, CBS All Access et HBO. Disney Plus se met donc enfin au niveau de ses concurrents avec cette nouvelle fonctionnalité. Il devrait également être possible de diffuser du contenu sur un téléviseur équipés d’un Chromecast en utilisant Google Assistant sur un Google Home ou son smartphone Android.

Comment activer cette fonctionnalité ?

Cette fonction est disponible pour les abonnés de Disney Plus sur les appareils compatibles avec Google Assistant, et la France fait partie des 13 pays concernés. Google annonce qu’elle sera déployée dans d’autres régions au cours des prochains mois.

Pour activer cette fonctionnalité, Google indique que vous devez lier un compte Disney Plus dans l’application Google Home. Pour cela, rien de plus simple :

Ouvrez l’application Google Home sur votre appareil mobile.

En haut à droite, connectez-vous à votre compte.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que votre écran intelligent.

Retournez à la page d’accueil et en haut à gauche, appuyez sur Ajouter « + » puis sur Vidéos et photos.

Appuyez sur Associer.

Effectuez les étapes de connexion. Vous aurez besoin de vos identifiants de connexion Disney+.

Si vous ne voyez pas la ligne Disney+ sur l’application Google Home, assurez-vous que celle-ci est à jour. Sinon, il suffit de patienter, Google déploie progressivement cette fonctionnalité.

Source : Google