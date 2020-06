Disney+ : les sept jours gratuits avant l’abonnement payant, c’est fini

Depuis son lancement en France en avril dernier, Disney+ proposait une période d’essai gratuite de sept jours, permettant d’explorer un peu le catalogue et de profiter de ses contenus sans rien payer. Ce temps est désormais révolu. Depuis quelques jours, l’offre d’essai a en effet disparu.

Crédit : Disney+

Il ne sera donc plus possible de « tester » le service. Ce changement concerne tous les pays dans lesquels Disney+ est déjà disponible. La maison de Mickey ne semble pas inquiète de perdre de potentiels clients. Elle compte en effet sur son tarif plus bas que celui du concurrent Netflix. « Nous sommes convaincus que l’offre de divertissement/contenus unique en son genre est proposée à un prix particulièrement attractif/à un excellent rapport qualité-prix. », a répondu un porte-parole de Disney+ au site Numerama.

Disney prépare un remake en live action de Taram et le Chaudron magique

Disney+ mise sur ses créations originales à venir

Pour rappel, l’abonnement à la plateforme coûte 6,99 euros par mois. Le catalogue Disney+ propose plus de 500 films et environ 150 séries. Parmi ses créations originales, on retrouve pour l’instant le show Star Wars The Mandalorian, ainsi que les séries Marvel WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’Hiver qui sortiront cette année. La plateforme contient également tous les films Disney et Pixar, ainsi que les programmes et documentaires de la chaîne National Geographic.

D’autres contenus exclusifs très attendus feront bientôt leur arrivée sur la plateforme, ce qui devrait aider Disney+ à attirer de nouveaux abonnés sans avoir besoin de séduire avec une offre d’essai gratuite. En quelques mois, le service Disney+ a déjà séduit plus de 50 millions d’utilisateurs. Il semblerait que le géant du divertissement ait pour l’instant atteint ses premiers objectifs. La stratégie marketing prend donc une autre direction. Il se peut cependant que le service de VOD décide de faire des offres promotionnelles limitées, avec des contenus spécifiques gratuits pendant une durée précise. Cette méthode est régulièrement employée par Netfflix, qui avait notamment offert une de ses créations originales gratuitement en février dernier.

Star Wars : Lucasfilm prépare plusieurs séries dans un univers inspiré de Game Of Thrones

Source : CBR