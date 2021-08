Disney ne voudrait plus travailler avec Scarlett Johansson

Les choses vont mal entre Disney et Scarlett Johansson. L’actrice qui incarne Black Widow depuis 2010 a attaqué Disney en justice. Celui-ci aurait répondu de manière très extrême en refusant de travailler à nouveau avec Scarlett Johansson.

L’actrice Scarlett Johansson a récemment porté plainte contre Disney à la suite de la sortie de Black Widow. La star du MCU a attaqué le géant du divertissement en justice car elle l’accuse d’avoir rompu son contrat de travail. En effet, le film devait uniquement sortir exclusivement au cinéma selon le contrat qu’elle avait signé avec Disney. Néanmoins, Black Widow est sorti le même jour sur Disney+ en Accès Premium.

Scarlett Johansson dans Black Widow – Crédit : Marvel Studios

Même si les ventes de Black Widow ont explosé au box-office et en streaming, la sortie du film sur Disney+ pourrait bien coûter 50 millions de dollars à l’actrice. Mais alors, comment Disney réagit-il face à cette accusation d’avoir rompu les termes du contrat de travail ?

Disney a-t-il vraiment coupé les ponts avec Scarlett Johansson ?

Selon les premiers rapports qui ont fait surface, Disney aurait décidé de prendre une mesure très extrême contre Scarlett Johansson. En effet, la société aurait définitivement coupé les ponts avec la star du MCU. Par conséquent, Disney ne travaillerait plus avec Scarlett Johansson sous quelque forme que ce soit (films, réalisations, etc.).

Si les rapports sont de source sûre, cela signifie que Disney aurait immédiatement arrêté tous les projets en cours ou futurs avec Scarlett Johansson. Cela comprend également le prochain film Tower of Terror (La Tour de la Terreur) dans lequel Scarlett Johansson est à la fois productrice et actrice. Le film est la deuxième adaptation de l’attraction du parc de Disneyland Paris après la première adaptation sortie en 1997.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Scarlett Johansson n’a pas prémédité son procès contre Disney. Elle craignait effectivement que la plainte nuise à sa carrière sur le court et long terme. Son agent a lui-même révélé que « personne n’avait envie d’appuyer sur la gâchette » en faisant référence à l’attaque en justice. Quoi qu’il en soit, des personnalités du monde du cinéma trouvent la réaction de Disney inadéquate et vont même jusqu’à la qualifier de « puérile ». Enfin, rappelons que Disney n’a pas confirmé qu’il ne travaillera plus avec Scarlett Johansson. Le procès n’est pas encore terminé, donc nous devrions en apprendre davantage prochainement.

Source : We Got This Covered