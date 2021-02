Disney+ : plus que trois jours pour s’abonner à 6,99 € par mois

Star arrive le 23 février avec une augmentation de prix

Le 23 février Disney+ lancera Star, une nouvelle catégorie s’adressant à un public plus adulte. L’occasion de découvrir des programmes exclusifs auxquels s’ajouteront les nouvelles productions Marvel et Star Wars dans les prochaines années.

Avec Star, l’ambition de l’entreprise est de proposer du contenu pour les adultes alors que son catalogue n’est jusque-là que familial. En ajoutant de nouveaux films, séries et documentaires sur Star (1000 heures de programme à son lancement et 3800 heures dans le futur), Disney+ en profite pour augmenter le prix de son abonnement. Fort heureusement, il vous reste trois jours pour profiter du tarif de base, sans surplus.

Six mois à prix préférentiel pour un abonnement avant le 23 février

WandaVision, série Marvel, est un gros succès chez Disney+ – Crédit : Marvel Studios

Si vous hésitiez à souscrire à Disney+, c’est sans doute le meilleur moment pour le faire. Outre les contenus pour enfants, vous pourrez y découvrir des programmes forts comme The Mandalorian, WandaVision, le prochain spin-off sur Obi-Wan Kenobi ou encore une série se déroulant dans le Wakanda de Black Panther.

Actuellement, Disney+ est encore proposé à 6,99 euros/mois et 69,99 euros/an. Dès le 23 février, ce tarif passera à 8,99 euros/mois et 89,99 euros/an. Si vous optez pour un abonnement avant la date butoir, vous garderez le premier prix. Une somme non-négligeable si vous prévoyez de rentabiliser le catalogue Disney+ avec votre famille.

Précision importante : si vous optez pour l’ancien tarif avant le 23 février, ce dernier sera en vigueur jusqu’au 23 août 2021. Ensuite, votre abonnement passera à 8,99 euros/mois. Vous aurez alors économisé 12 euros. Certes, pas de quoi s’affoler, mais rien ne sert de cracher sur une petite économie.

Canal+ et Disney+ : l’abonnement augmente-t-il ?

Canal et Disney+ ont noué un partenariat – Crédit : Groupe Canal+

Pour rappel, Canal+ a noué un partenariat exclusif avec Disney+ lors de son lancement français. Ce lien permet aux abonnés Canal+ d’accéder au catalogue de l’américain sans surplus. La question se pose alors : le prix de leur abonnement va-t-il aussi augmenter ? Il semblerait que Canal+ ait décidé de maintenir les prix de ses offres pour le moment. Néanmoins, il pourrait à tout moment choisir de répercuter la hausse de Disney+ auprès de ses abonnés. Mais pour l’instant, c’est une bonne nouvelle pour les français inscrits chez Canal et profitant de Disney+.

Un nouveau prix avantageux par rapport à la concurrence

Avec son augmentation de 2 €, Disney+ se place entre Netflix et Apple TV+. Si pour le second cité, le prix débute à 7,99 euros, force est de constater qu’il est peu avantageux par rapport à son concurrent. Ce forfait s’appelle Essentiel et ne propose qu’un écran à la fois en définition standard, là où Disney+ est à 6,99 euros/mois (8,99 euros/mois prochainement) pour de l’Ultra HD avec 4 profils simultanés. Un rapport qualité/prix indéniable et amoindri en cas d’abonnement avant le 23 février.

Pour le reste des formules chez Netflix, il faut débourser 11,99 euros/mois pour du Full HD 1080p sur seulement deux écrans et 15,99 euros/mois les quatre écrans avec cette même résolution en ajoutant l’Ultra HD 4K. Une note assez salée, sachant que Netflix a tendance à augmenter ses tarifs pour lutter contre la concurrence. Aux USA, les abonnés doivent maintenant débourser 18 dollars pour le forfait à 4 écrans 4K… Une hausse qui pourrait bien se répercuter chez nous, en France. Autant anticiper !

The Boys est une série populaire chez Amazon Prime Video – Crédit : Amazon

Chez Prime Video, proposé par Amazon, le service de SVOD apparaît comme un choix complémentaire à Disney+ grâce à son abonnement réduit. La plateforme est proposée à 5,99 euros/mois ou seulement 49 euros l’année ! Prime Video propose une large sélection de programmes exclusifs comme The Boys, série tirée d’un célèbre comics mettant en scène des antihéros. Pourront également être ajoutés des chaînes, comme Shadowz, affichant une grande variété de films d’horreur pour 4,99 euros par mois. A vous de faire votre sélection et incorporer des services supplémentaires à Prime Video. Cerise sur le gâteau : Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime, vous permettant de profiter d’une livraison en 24 heures chez Amazon pour les achats en ligne.

Côté Apple TV+, on rentre également dans la case complémentarité avec 4,99 euros/mois et un essai gratuit de 7 jours, résiliable à tout moment. Mais si le service est moins coûteux qu’un Disney+, c’est évidemment car son catalogue est largement moins dense. Fort heureusement, il reste de belles exclusivités, comme The Morning Show, série saluée.