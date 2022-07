Disney recrute le jeune Han Solo pour rejoindre une série du MCU

Alden Ehrenreich, la star du film Solo: A Star Wars Story de 2018, rejoindrait le casting de la série Ironheart selon une information récente du site Deadline. Les représentants de Marvel n’ont cependant pas souhaité répondre ni commenter l’information à ce jour.

Alden Ehrenreich, le jeune Han Solo – Crédit Lucasfilm Ltd

Le film Solo: A Star Wars Story, fut à l’époque l’un des long-métrages les plus chers à produire avec un budget total de 275 millions de dollars. Bien que réussi du point de vue du divertissement et applaudit pour ses effets visuels, ses recettes au box office furent plutôt en-dessous des attentes des studios.

Ce résultat en demi-teinte pourrait en partie expliquer la quasi-disparition d’Alden Ehrenreich du paysage cinématographique depuis 2018. L’acteur a en effet pris une pause de plusieurs années et on ne le reverra sur grand écran qu’en 2023 pour des films comme Oppenheimer de Christopher Nolan ou encore Cocaine Bear d’Elizabeth Banks.

On ne peut que spéculer quant aux raisons de son absence, mais il semble bel et bien de retour, non seulement avec les 2 films précédemment cités, mais aussi avec son intégration par Disney+ dans une franchise en devenir : Ironheart.

Pour les moins informés d’entre nous, Ironheart est une adolescente d’une quinzaine d’années qui est apparue dans la bande dessinée de l’Invincible Iron Man Vol. 2 en 2016. Riri Williams, dans le civil, est une étudiante surdouée du MIT qui se crée sa propre armure et devient en quelque sorte la remplaçante d’Iron Man.

Apparition attendue d’Ironheart dans Black Panther 2

Fidèles à leur stratégie de dévoiler progressivement leurs nouveaux personnages au fil de leurs productions, les studios devraient nous faire bientôt découvrir l’actrice Dominique Thorne. Cette dernière incarnera Riri Williams dans le prochain Black Panther 2: Wakanda Forever dont le script continue à évoluer durant la production.

Le prochain Comic-Con International de San Diego aura lieu entre le jeudi 21 juillet et le dimanche 24 juillet 2022. On peut espérer en savoir plus et avoir confirmation du casting d’Ehrenreich ainsi que le personnage qu’il pourra incarner.

Source : Gizmodo