Disney+ s’offre une série Benjamin Gates, mais « avec un casting beaucoup plus jeune »

Une série inspirée de la franchise Benjamin Gates fera bientôt son arrivée sur Disney+. Le producteur Jerry Bruckheimer a annoncé au site Collider que le script du pilote était déjà prêt et que la production avait déjà les grandes lignes des autres épisodes.

Sans révéler plus de détails, Bruckheimer a indiqué que le casting de cette série serait « beaucoup plus jeune » que celui des films à succès. On en conclut que Nicolas Cage – qui contribue pourtant largement à la popularité de la saga – ne sera pas de la partie. À moins qu’il ne fasse quelques apparitions en tant que mentor de la nouvelle génération de chasseurs de trésors.

Nicolas Cage semble en tout cas prêt à passer au petit écran. Selon le magazine Variety, il aurait en effet accepté de jouer dans une série dédiée à Joe Exotic, le gardien de zoo du documentaire Netflix Tiger King. Il n’abandonne cependant pas complètement son rôle de Benjamin Gates, puisqu’il devrait revenir dans un troisième film de la franchise.

Le film Benjamin Gates 3 confirmé

Jerry Bruckheimer a en effet confirmé que Benjamin Gates 3 était en cours d’écriture par le scénariste Chris Bremner (Bad Boys for Life). Le producteur a précisé que le casting original serait de retour. En plus de Nicolas Cage, on devrait donc retrouver notamment Diane Kruger, Justin Bartha, Harvey Keitel et John Voight.

Le dernier film Benjamin Gates est sorti au cinéma en 2008. Depuis plus de dix ans, Disney semblait délaisser le projet du troisième opus. Bien que les deux premiers films aient remporté un grand succès au box-office, le studio a connu depuis quelques échecs dans le genre cinéma d’aventure. Avec Benjamin Gates 3 et la cette nouvelle série, Disney semble enfin prêt à relancer la franchise. Le film pourrait sortir peu de temps après Indiana Jones 5, prévu pour juillet 2022.

