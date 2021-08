Disney transforme la chanteuse Billie Eilish en princesse animée

C’est désormais officiel : la chanteuse Billie Eilish vient tout juste de signer un contrat avec Disney+ pour la diffusion du concert Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. La jeune artiste interprétera les seize titres de son nouvel album. La réalisation est confiée à Robert Rodriguez, à qui l’on doit notamment Spy Kids. La diffusion est pour l’heure prévue le 3 septembre prochain. Afin d’annoncer l’événement en grandes pompes, Disney+ vient de partager une bande annonce, transformant au passage l’artiste en une véritable princesse, version animée.

Billie Eilish, version princesse animée – Crédit : Disney+

Avec son répertoire néo-romantique et ses paroles sur les chagrins d’amour, Billie Eilish est une princesse plus vraie que nature. Le résultat est confondant et fait le bonheur de ses fans.

Billie Eilish : nouvelle princesse Disney

Avec de la poussière magique, tout devient possible ! En rendant hommage à ses plus célèbres films d’animation, Disney décide de faire de la chanteuse sa nouvelle princesse. Alors que son morceau Happier Than Ever est diffusé en fond sonore, la jeune femme apparaît un court instant en version animée. Ce moment « bibbidi-bobbidi-boo » est en réalité conçu pour annoncer la diffusion prochaine de son concert. Malgré sa courte durée, ce clip promotionnel en met plein les yeux.

Ce concert promet d’être tout à fait unique en son genre. De nombreuses séquences animées jalonneront les numéros chantés. Ainsi, des scènes oniriques montreront la chanteuse dans sa version animée évoluer dans un univers fantastique. Tantôt princesse, tantôt méchante, Eilish semble s’en donner à cœur joie ! Ce format donnera une dimension spéciale à ce concert, promettant au passage de devenir un gros carton d’audience.

Devenue un modèle pour de nombreuses adolescentes, la demoiselle chante les peines et les joies de ces dernières. Tous les sujets y passent : l’amour, l’acceptation de soi et même les premiers fantasmes sexuels. Totalement dans l’air du temps, Eilish séduit par son ton moderne, sans censure, et proche des questionnements de son public. Filmé dans le célèbre Hollywood Bowl, ce concert promet son lot d’émotions !

Source : Cinemablend

