Disque dur externe 6 To au prix exceptionnel de 119 €

Chez Amazon le disque dur externe 6 To WD est au petit prix de 119 € au lieu de 175 €.

Pour avoir une grosse capacité de stockagek, rien de tel qu’un disque dur externe. Si actuellement vous en cherchez un, c’est le moment de profiter de cette belle réduction chez Amazon. Le disque dur Western Digital de 6 To est en chute libre et passe donc de 175 € à 119 €.

Disque dur externe WD Elements 6 To bénéficie d’une réduction de 30%

Ce disque dur de bureau offre un stockage fiable avec de grandes capacités et des taux de transferts rapides. Avec son design épuré et élégant, vous pourrez le disposer sans problème sur votre bureau, entouré de cadre et d’accessoires il passera inaperçu.

Compatible USB 3.0 et USB 2.0 vous pourrez y stocker vos dossiers professionnels, vos photos, vos vidéos, vos jeux vidéo, vos morceaux de musique ainsi que tous vos dossiers importants et ce à une vitesse de 5000 Mbit/s. Simple d’utilisation il vous suffira de le relier directement à votre ordinateur pour commencer vos transferts.

A ce tarif il serait dommage de passer à côté, Amazon propose donc une baisse de plus de 30 % soit un tarif final de 119 € au lieu de 175 € soit une économie plutôt confortable de 56 €. A noter qu’à ce tarif vous pourrez en plus profiter de la livraison gratuite à retirer dans votre point relais de votre choix ou à votre domicile tout simplement.