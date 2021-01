Disque dur externe : l’excellent Toshiba Canvio Basics 1 To à 48,99€

De l’espace de stockage nous en avons toujours besoin, que ce soit pour les dossiers professionnels ou personnels il est toujours préférable d’avoir de quoi stocker. Chez Cdiscount le disque dur externe Toshiba 1 To est actuellement à 48,99€ seulement.

Grâce au disque dur Toshiba Canvio Basics vous allez pouvoir stocker simplement et rapidement tous vos dossiers : musique, photos, films, documents professionnels et bien d’autres encore. Ce boîtier noir compact au format 2,5″, et à la finition mate, vous suivra partout, que vous soyez au bureau, à la maison ou dans les transports vous pourrez facilement le glisser dans la pochette de votre ordinateur. Seul élément indispensable pour vous en servir : son câble USB qu’il faudra relier à votre ordinateur.

Grâce à la technologie USB 3.0 (débit théorique de 5 Gbits), ce disque dur portable est plus rapide que les appareils USB 2.0 avec lesquels il reste toutefois compatible. Autre point positif, le disque dur est directement prêt à être utilisé, vous n’aurez pas besoin d’installer un logiciel, il vous suffira de glisser tout simplement les documents que vous souhaitez ajouter dessus ou inversement vers votre ordinateur.

Quelques caractéristiques à connaître avant d’effectuer votre achat :