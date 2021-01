Disque dur interne 3.5″ Seagate Barracuda 1 To à 34,90 €

Chez Rue Du Commerce, le disque dur interne 3.5 pouces Seagate Barracuda d’une capacité d’1 To est à 34,90€ au lieu de 42,99 €.

Disque dur Seagate Barracuda 1To : petit prix chez Rue du Commerce

Le disque dur Seagate Barracuda d’une capacité d’1To présente de nombreux atouts. On compte parmi eux sa capacité, bien évidemment, mais aussi sa sécurité optimale des données, son côté robuste et polyvalent, le tout en étant performant et économique.

Avec une vitesse de rotation de 7200 tr/min et une interface Sata III 6 Gb/s il vous offrira une performance irréprochable. Équipé de la technologie Multi-Tier Caching avec 64 Mo de mémoire cache, l’échange entre le RAM et le disque dur est grandement facilité. Le flux de données en lecture et en écriture est optimisé avec un taux de transfert élevé.

Vos données seront en sécurité puisque la technologie SED assure une protection intégrale. Le disque dur est très simple d’utilisation, connectez-le simplement sur votre ordinateur via un câble DATA et il sera reconnu directement et prêt à l’utilisation. Avec une capacité d’1 To vous pourrez tout stocker : vos films, vos photos, vos musiques, vos documents professionnels et bien d’autres encore…

A noter qu’il faudra ajouter un léger supplément de 1,99€ pour la livraison sauf si vous complétez votre panier afin d’atteindre un montant de 100€.