Doctor Strange 2 : le casting du film dévoilé par erreur par Google ?

Doctor Strange in the multiverse of madness n’est pas encore entré en production, mais Google semble avoir déjà révélé une grande partie de son casting. Et certains noms sont totalement inattendus.

Plusieurs médias américains spécialisés ont repéré un étrange fait au sujet du futur Doctor Strange 2. En tapant les mots « doctor strange in the multiverse of madness cast » sur Google, les résultats affichent une liste très complète des acteurs. Si la plupart des noms ne sont pas une surprise, d’autres sont beaucoup plus étonnants et pourraient révéler une intrigue encore plus « multiverse » et folle que l’indique le titre du film.

Doctor Strange pourrait croiser des héros Marvel inattendus – Crédit : Marvel Studios – Disney

La liste débute avec Elizabeth Olsen, alias Scarlett Witch. Elle se poursuit ensuite avec Benedict Cumberbatch, qui incarne bien sûr Stephen Strange. Jusque-là rien de surprenant. Mais après Benedict Wong (Wong), on découvre les visages de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Ryan Reynolds. Si cette liste n’est pas une erreur de la part du moteur de recherche de Google, elle suggère donc que les Spider-Man des deux premières trilogies Sony ainsi que Deadpool feraient partie du scénario de Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2 : l’annonce d’un futur crossover pour conclure la phase 4 ?

Depuis l’annonce du film et de son titre, Doctor Strange in the multiverse of madness, toutes sortes de théories circulent sur l’intrigue de ce Marvel. Aucune n’a cependant imaginé la présence de Spider-Man et de Deadpool au casting. Cette information est à prendre avec des pincettes, mais n’est pas totalement impossible. Rappelons qu’il y a quelques semaines, nous apprenions que Sony et Marvel avaient fait appel Benedict Cumberbatch pour jouer un rôle de mentor dans Spider-Man 3.

On retrouve également dans la liste le nom de Tom Hiddleston, ce qui confirme donc la présence de Loki dans Doctor Strange 2. Avec un tel casting, le dernier film de la phase 4 du MCU mélangerait de multiples univers, ce qui pourrait conduire à un crossover ultime réunissant des personnages Marvel et Sony. Cette hypothèse est de plus en plus plausible, car les studios semblent tout comme DC miser de plus en plus sur le concept de multiverse. Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient en effet figurer au casting du prochain Spider-Man 3. Notons également que Doctor Srange 2 sera réalisé par Sam Raimi, qui ont doit la première trilogie dédiée à l’homme araignée. Mais le retour de ces deux anciens Peter Parker n’a pas encore été confirmé officiellement, et il va falloir être très patient. Doctor Strange in the multiverse of madness sortira en mars 2022. Spider-Man 3 devrait de son côté arriver en salles en décembre 2021.

