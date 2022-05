Doctor Strange 2 : que signifient les deux scènes post-générique ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness s’est terminé avec des scènes post-générique pour le plus grand plaisir des fans. Voici ce que signifient les deux scènes du nouveau film pour la suite du MCU.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness au cinéma.

Marvel n’a pas déçu les fans avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme d’habitude, ceux qui sont restés dans la salle de cinéma jusqu’à la fin du générique ont pu voir deux scènes qui préparent la suite du MCU, ou pas. En effet, la première scène donne véritablement un indice pour la suite de Doctor Strange 2 tandis que la deuxième est juste un clin d’œil aux fans de Marvel.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Crédit : Marvel

Sorti depuis le 4 mai en France, Doctor Strange in the Multiverse of Madness collectionne déjà les critiques élogieuses de la presse et des fans. Le film du MCU nous plonge dans la folie du multivers avec le docteur Stephen Strange interprété par l’acteur Benedict Cumberbatch. La première scène post-générique du film donne d’ailleurs le contexte de la suite des aventures de Stephen Strange.

Qui est le nouveau personnage qui va aider Doctor Strange ?

La première scène post-générique confirme la scène finale de Doctor Strange 2. Stephen Strange marche tranquillement dans une rue de New York. Soudainement, une femme habillée en violet arrive par un portail dans le multivers. Cette nouvelle super-héroïne s’adresse à Doctor Strange : « vous avez provoqué une incursion et nous allons la réparer… sauf si vous avez peur ».

Doctor Strange ouvre alors le troisième œil au milieu de son front qu’il possède depuis la scène finale et lui emboîte le pas à travers le portail. Qui est cette femme ? Appartient-elle aux Illuminati ou aux Gardiens du Temps ? Nous ne le savons pas encore, mais elle est en tout cas jouée par Charlize Theron. Il pourrait s’agir de Cléa qui fait partie des Défenseurs.

La deuxième et dernière scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un clin d’œil aux fans qui s’attendaient à découvrir un nouvel indice. Cette scène n’a aucune signification, mais elle conclut le film sur une note amusante. On voit un personnage joué par Bruce Campbell qui avait été enchanté par Doctor Strange. Son sort prend fin et il regarde la caméra en disant seulement : « c’est fini ».

Source : Slash Film