Doctor Strange 2 : Shang-Chi n’apparaîtra pas dans le film selon Simu Liu

Quelques mois après le triomphe de Shang-Chi au box office mondial, le comédien Shang-Chi revient sur le devant de la scène. Alors qu’un second volet a été confirmé par Marvel, un rumeur continue de se répandre comme une traînée de poudre sur la toile. En effet, de nombreuses sources affirme que Shang-Chi participera à Doctor Strange 2. Une rumeur finalement plausible, quant on sait que le MCU aime lier ses histoires entre elles. Pourtant, Simu Liu vient de mettre un point final aux pronostics des fans. Non, son héros n’interviendra d’aucune façon dans cette production très attendue.

Shang-Chi n’interviendra pas dans Doctor Strange 2 – Crédit : Marvel Studios

Au cours d’une récente interview avec GQ, le comédien s’est exprimé librement sur ce sujet brûlant. N’en déplaise aux amoureux du genre, Liu vient tout simplement de doucher les espoirs de certains.

Doctor Strange 2 : ça sera sans Shang-Chi

« En admettant que je participe à ce film, je ne pourrais jamais le dire librement. Mais, de toute manière, ce n’est pas le cas. C’est tout ce que je peux vous dire » commente ainsi le comédien. Une déclaration sans équivoque ou presque ! On sait parfaitement que Marvel aime préserver le secret jusqu’à la sortie officielle de chacun de ses projets. Cette déclaration n’est pas sans rappeler celle de Garfield, au sujet de la présence des trois Peter Parker dans No Way Home. Peut-être alors que Simu Liu essaie simplement de mieux noyer le poisson pour ne pas se faire taper sur les doigts par les équipes créatives.

Malgré de nombreux détails pouvant confirmer une telle rencontre, cette rumeur pourrait donc être totalement fausse. Mais les fans restent évidemment sur leurs gardes. Le passé leur a souvent donné raison. Il sera cependant impossible de le savoir avant la sortie officielle du film, prévue dans quelques mois.

La patience reste donc de mise pour démêler le vrai du faux. En attendant, le public reste partagé sur cette déclaration, jugée en demi-teinte.

Source : Screenrant