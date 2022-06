Doctor Strange 2 : visionnez cette scène coupée avec un easter egg du MCU (vidéo)

La scène coupée en question – Crédit : Marvel Studios

Fort de près d’un milliard de dollars au box-office mondial, Doctor Strange 2 a été l’un des gros succès cinématographiques de l’année 2022. Et la hype est loin d’être terminée alors que des séquences inédites ont été dévoilées lors de la sortie de la version Blu-ray du film. L’occasion de découvrir une scène de décapitation de Doctor Strange 2, Wanda coupant la tête du Baron Mordo qui cherchait à s’accaparer ses pouvoirs.

D’autres scènes coupées ont été révélées. L’une d’entre elles nous plonge en 2016 avant les évènements du premier volet de Doctor Strange. On y voit le célèbre neurochirurgien au côté de sa collègue (et amante) Christine Palmer, campée par Rachel McAdams. Les deux médecins évoquent leur méthode révolutionnaire nommée Strange-Palmer devant la caméra de WHiH News, un réseau TV fictif que l’on retrouve dans plusieurs films et séries du MCU.

Palmer et Strange dans une scène coupée de Doctor Strange 2

Le média apparaît notamment dans Iron Man 2 , WandaVision, Black Widow, Les Éternels, Falcon et le Soldat de l’hiver, Spider-Man: No Way Home. « Je pense que nous formons une excellente équipe », déclare Palmer dans l’entretien vidéo réalisé par WHiH. « Stephen est l’un des meilleurs chirurgiens vivants— » Et Doctor Strange de corriger sa consœur : « Je suis le meilleur, en fait. Je veux dire, excepté vous. » Vous pouvez visionner cette scène ci-dessous :

(Attention spoilers) Dans le film, l’ancien binôme se retrouve lors du mariage de Christine. Les deux anciens tourtereaux se réunissent de nouveau plus tard, mais dans un autre univers. Le Strange de Terre-616 côtoie la Palmer de Terre-838, un variant qui collabore avec les Illuminati. Celle-ci aide Chavez et Strange à s’échapper alors que l’esprit de Wanda est contrôlé momentanément par le professeur Xavier.