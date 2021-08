Doctor Strange vit ses derniers jours

Death of Doctor Strange raconte les derniers instants du sorcier – Crédit : Marvel Studios

Doctor Strange va prendre une importance majeure dans la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU). Sorcier très puissant, c’est suite à l’un de ses sorts que d’anciens ennemis de Peter Parker vont revenir dans Spider-Man 3. Sans oublier que dans Doctor Strange 2, on parle également d’un variant très puissant de Wanda. Vous l’avez compris : ces prochaines années, il faudra compter sur le sorcier joué par Benedict Cumberbatch. Mais dans les comics, Doctor Strange va tirer sa révérence. Avec Death of Doctor Strange, le super-héros vit ses derniers instants. Un histoire en 5 parties de Jed MacKay et Lee Garbett.

Stephen Strange vit ses derniers moments

Marvel Comics a dévoilé un trailer officiel pour Death of Doctor Strange. Une série événement en 5 parties racontant les derniers jours du sorcier. « Les derniers moments de la vie de Stephen Strange sont à nos portes », déclare Marvel dans un communiqué. L’éditeur poursuit : « Le scénariste Jed MacKay et l’artiste Lee Garbett s’unissent pour ce récit terrifiant. De nouveaux ennemis mortels, des exploits mystiques exceptionnels et des mystères complexes que tous les héros Marvel devront résoudre. Les fans peuvent avoir un premier aperçu des dangers à venir dans ce trailer ».

C’est le 22 septembre que débute la parution de ce nouveau comics. On parle d’une série limitée et de plusieurs annexes. On compte Death of Doctor Strange : Avengers #1, Strange Academy Presents : Death of Doctor Strange #1, Death of Doctor Strange : Spider-Man #1 et Death of Doctor Strange : White Fox #1.

Jed MacKay et Lee Garbett, très impliqués dans ce projet

Jed MacKay nous confie que « Strange est un personnage majeur de Marvel depuis le début mais son temps est écoulé ». Le scénariste confie avoir eu un doux-amer en guidant le personnage dans ses derniers jours avec de nombreuses conséquences. L’homme promet « une sacrée histoire pour le départ de Strange ».

L’artiste Lee Garbett ajoute se sentir chanceux de « dessiner une série aussi importante ». Ce dernier pense que Jed MacKay a concocté « le final parfait pour Doctor Strange » et confie que le personnage était en haut de sa liste des personnages qu’il souhaitait dessiner.

Mais que les fans du MCU se rassurent : (pour le moment), Doctor Strange est encore vivant au cinéma !

Source : CBR